龍井西瓜產業文化節今登場！好吃好玩、愛心滿滿

台中市龍井西瓜產業文化節暨節約用電宣導今天登場，現場有西瓜免費嘗、力挺瓜農感恩、火車小旅行、打卡送好禮、慢速壘球賽，以及節約用電宣導等活動，好吃又好玩。龍井區農會還提供1000公斤龍井西瓜愛心義賣，愛心滿滿。

台中市農業局輔導龍井區農會今天上午10時，在龍井火車站舉辦龍井西瓜產業文化節暨節約用電宣導，包括農業局長蔡精強、立委陳柏惟、前立委顏寬恒、市議員吳瓊華、張家銨、林孟令、林汝洲等人都到場共襄盛舉。

農業局說明，龍井經濟作物為稻米、西瓜、甘藷等，其中西瓜種植面積30公頃，栽種區為大肚溪畔河床，盛產期為5至6月及8至9月，每公頃可採收約3萬公斤，龍井西以香甜多汁，龍井區農會推廣金黃西瓜，打造「御賞」禮盒包裝獲2014台灣視覺設計金獎及連續三年入選農漁會百大精品獎。