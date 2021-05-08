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龍井西瓜產業文化節今登場！好吃好玩、愛心滿滿

聯合報 / 記者趙容萱／台中即時報導
台中市龍井西瓜產業文化節暨節約用電宣導今天在龍井火車站熱鬧登場。圖／台中市農業局提供
台中市龍井西瓜產業文化節暨節約用電宣導今天在龍井火車站熱鬧登場。圖／台中市農業局提供

台中市龍井西瓜產業文化節暨節約用電宣導今天登場，現場有西瓜免費嘗、力挺瓜農感恩、火車小旅行、打卡送好禮、慢速壘球賽，以及節約用電宣導等活動，好吃又好玩。龍井區農會還提供1000公斤龍井西瓜愛心義賣，愛心滿滿。

台中市農業局輔導龍井區農會今天上午10時，在龍井火車站舉辦龍井西瓜產業文化節暨節約用電宣導，包括農業局長蔡精強、立委陳柏惟、前立委顏寬恒、市議員吳瓊華、張家銨、林孟令、林汝洲等人都到場共襄盛舉。

農業局說明，龍井經濟作物為稻米、西瓜、甘藷等，其中西瓜種植面積30公頃，栽種區為大肚溪畔河床，盛產期為5至6月及8至9月，每公頃可採收約3萬公斤，龍井西以香甜多汁，龍井區農會推廣金黃西瓜，打造「御賞」禮盒包裝獲2014台灣視覺設計金獎及連續三年入選農漁會百大精品獎。

農業局說明，龍井西瓜產業文化節內容豐富，除安排龍井西瓜免費品嘗、龍井西瓜盃慢速壘球賽等活動，現場憑火車票或購票證明到龍井火車站活動會場，還獲贈火車造型紀念水及龍井冰棒各1支；龍井區農會更提供1000公斤龍井西瓜給龍井身心障礙者協會愛心義賣，所得全部捐贈弱勢團體。

台中市龍井西瓜產業文化節暨節約用電宣導今天在龍井火車站熱鬧登場。圖／台中市農業局提供
台中市龍井西瓜產業文化節暨節約用電宣導今天在龍井火車站熱鬧登場。圖／台中市農業局提供

農會 愛心 義賣

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