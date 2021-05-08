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外食商機大 業者推低卡餐盒、早午餐進駐商辦大樓搶客

聯合報 / 記者余采瀅／台中即時報導
樂卡LOKAL coffee推出輕食沙拉及健康低卡的餐盒。記者余采瀅／攝影
樂卡LOKAL coffee推出輕食沙拉及健康低卡的餐盒。記者余采瀅／攝影

台灣外食族盛行，台中有業者看好便當商機，推出輕食沙拉及健康低卡的餐盒，不僅嚴選食材，肉品也採舒肥法低溫烹調，顛覆「速食等於不健康食物」的刻板印象。另有業者看好早午餐商機，進駐台中七期商辦大樓美食街，鎖定上班族客群。

樂卡餐飲公司總經理黃旭甫表示，一般人都覺得速食不健康，因此他決定做出好吃又健康的速食，店名「樂卡」就是希望「快樂控制你的卡洛里」，他發現外食族盛行，最大族群就是每日上班族，當傳統便當及超商便當成為主流時，樂卡想提供上班族另一種全新的用餐體驗與選擇。

樂卡LOKAL coffee結合低卡健康等概念，開設「健康速食」店，店內供應焙煎芝麻雞腿餐盒、經典凱撒沙拉、生菜羽衣甘藍沙拉等，價位都在200內，餐盒以六角形設計，無任何PE塑膠及PP塑膠淋膜塗層，且可以環保回收，實踐綠色理念。

另外，樂卡團隊也開發手機訂餐程式，消費者可線上點餐，並多元支付，甚至可以透過線上客製化餐點，相當便利。即日起至5月15日，購買餐盒或輕食沙拉，即送美式咖啡或台灣好茶。

全台已有7家門市的「朝氣美濃」早午餐，日前進駐台中七期鼎盛大樓美食街，主打黃金脆皮蛋餅、炭烤吐司、古早味麵線，價格都是銅板價，且餐點都現點現做。業者表示，考量上班族需求，鼎盛門市特別提供線上預約訂餐服務，只要掃瞄指定QR Code，就可事先點餐、到店取餐，近期也將與美食外送平台合作。

「朝氣美濃」早午餐主打黃金脆皮蛋餅、炭烤吐司、古早味麵線，價格都是銅板價。圖／業者提供
「朝氣美濃」早午餐主打黃金脆皮蛋餅、炭烤吐司、古早味麵線，價格都是銅板價。圖／業者提供
樂卡LOKAL coffee推出輕食沙拉及健康低卡的餐盒。記者余采瀅／攝影
樂卡LOKAL coffee推出輕食沙拉及健康低卡的餐盒。記者余采瀅／攝影

上班族 速食 便當

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