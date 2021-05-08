外食商機大 業者推低卡餐盒、早午餐進駐商辦大樓搶客

台灣外食族盛行，台中有業者看好便當商機，推出輕食沙拉及健康低卡的餐盒，不僅嚴選食材，肉品也採舒肥法低溫烹調，顛覆「速食等於不健康食物」的刻板印象。另有業者看好早午餐商機，進駐台中七期商辦大樓美食街，鎖定上班族客群。

樂卡餐飲公司總經理黃旭甫表示，一般人都覺得速食不健康，因此他決定做出好吃又健康的速食，店名「樂卡」就是希望「快樂控制你的卡洛里」，他發現外食族盛行，最大族群就是每日上班族，當傳統便當及超商便當成為主流時，樂卡想提供上班族另一種全新的用餐體驗與選擇。

樂卡LOKAL coffee結合低卡健康等概念，開設「健康速食」店，店內供應焙煎芝麻雞腿餐盒、經典凱撒沙拉、生菜羽衣甘藍沙拉等，價位都在200內，餐盒以六角形設計，無任何PE塑膠及PP塑膠淋膜塗層，且可以環保回收，實踐綠色理念。

另外，樂卡團隊也開發手機訂餐程式，消費者可線上點餐，並多元支付，甚至可以透過線上客製化餐點，相當便利。即日起至5月15日，購買餐盒或輕食沙拉，即送美式咖啡或台灣好茶。