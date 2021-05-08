聽新聞
test
0:00 / 0:00
台中優質西瓜評鑑 郭義隆、黃進通獲「西瓜大王」頭銜
台中市農業局推廣「吃在地、食當季」理念，提升台中西瓜栽培技術與果品品質，輔導龍井區農會今天舉辦台中市優質西瓜評鑑活動，共有62組農民參賽，評鑑分為龍井組及大肚組，最後由龍井區農民郭義隆、大肚區農民黃進通分別獲得冠軍，勇奪「西瓜大王」頭銜。
農業局表示，今年度由龍井區及大肚區合併辦理，邀請行政院農業委員會農業試驗所、台中區農業改良場及農友種苗公司等專家擔任評審，根據果重、糖度、外觀、肉色及風味口感等項目評鑑。
評審委員仔細品嘗評分後，龍井組由郭義隆榮獲第一名，紀志昇及陳連聲榮獲第二名，陳桂榮、劉定邦及葉金煌榮獲第三名；大肚組由黃進通榮獲第一名，陳金標及陳萬富榮獲第二名，陳鵬騰、謝恭助及黃清爐榮獲第三名。
農業局說明，台中以龍井、大肚、清水、大甲及大安為西瓜主要產區，主要種植新蘭西瓜，1年收穫2次，盛產期為5至6月及8至9月，全市栽培面積306公頃、年產量7018公噸。
農業局指出，大肚溪畔的砂質土壤富含有機質，排水性佳，加上氣候環境適宜，日夜溫差大，使得龍井及大肚區孕育出口感絕佳、香甜多汁的西瓜。現正值台中西瓜盛產期，歡迎消費者踴躍選購在地生產西瓜，以行動支持台中優質農產品。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言