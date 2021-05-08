台中優質西瓜評鑑 郭義隆、黃進通獲「西瓜大王」頭銜

台中市農業局推廣「吃在地、食當季」理念，提升台中西瓜栽培技術與果品品質，輔導龍井區農會今天舉辦台中市優質西瓜評鑑活動，共有62組農民參賽，評鑑分為龍井組及大肚組，最後由龍井區農民郭義隆、大肚區農民黃進通分別獲得冠軍，勇奪「西瓜大王」頭銜。

農業局表示，今年度由龍井區及大肚區合併辦理，邀請行政院農業委員會農業試驗所、台中區農業改良場及農友種苗公司等專家擔任評審，根據果重、糖度、外觀、肉色及風味口感等項目評鑑。

評審委員仔細品嘗評分後，龍井組由郭義隆榮獲第一名，紀志昇及陳連聲榮獲第二名，陳桂榮、劉定邦及葉金煌榮獲第三名；大肚組由黃進通榮獲第一名，陳金標及陳萬富榮獲第二名，陳鵬騰、謝恭助及黃清爐榮獲第三名。

農業局說明，台中以龍井、大肚、清水、大甲及大安為西瓜主要產區，主要種植新蘭西瓜，1年收穫2次，盛產期為5至6月及8至9月，全市栽培面積306公頃、年產量7018公噸。