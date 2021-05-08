快訊

孤單母親節 殉職飛官孕妻餐廳為亡夫留位點餐惹哭網友

影／眼鏡蛇貪吃關鼠籠 天熱蛇出沒通報現高峰

聽新聞
test
0:00 / 0:00

南投表揚自強母親 安排洗髮造型慰勞辛苦的媽媽

聯合報 / 記者江良誠／南投即時報導
南投家扶中心表揚自強母親和自強兒童，鼓勵受扶助家庭積極樂觀面對生活困境。圖／南投家扶中心提供
南投家扶中心表揚自強母親和自強兒童，鼓勵受扶助家庭積極樂觀面對生活困境。圖／南投家扶中心提供

南投家扶中心今天表揚自強母親和自強兒童，共有12位自強母親及12位自強兒童獲獎。自強母親官媽媽獨自扶養多重身心障礙的兒子，她不辭辛勞陪伴孩子到醫院參加早療課程，回家繼續復健日復一日，對家庭奉獻令人感佩，家扶中心也安排媽媽們到美髮沙龍洗髮，讓辛苦的媽媽們美美接受表揚。

南投家扶中心說，媽媽是家庭照顧者，許多單親、新住民、隔代教養家庭，媽媽背負著扶養及照顧子女的責任，因此藉由表揚自強母親和自強兒童，感謝媽媽們的辛勞，也鼓勵弱勢家庭孩子奮發向上、努力向學，勇敢在逆境中成長。

12位自強母親致力於照顧及維持家庭運作，對家庭奉獻付出令人感佩，為了讓她們能紓壓放鬆心情，活動前帶著她們至美髮沙龍洗髮、設計造型，讓她們美美的出席表揚典禮。

自強兒童阿寶就讀國小五年級，因父母離異、全靠母親務農撐起家庭經濟，阿寶體會母親的辛勞，不僅照顧年幼弟妹，也協助母親下田工作，阿寶說：「能夠減輕母親的負擔，就是我最大的滿足」。

南投家扶中心也安排自強兒童們手做DIY多肉植物盆栽，藉由緩和的舒壓手做，讓自強兒童們能夠放鬆心情。

南投家扶中心希望藉由自強母親、自強兒童，鼓勵受扶助家庭樂觀積極面對生活挑戰，也希望社會大眾對弱勢家庭提供關懷與支持，幫助他們早日走出困境。

南投家扶中心今天表揚自強母親和自強兒童，鼓勵受扶助家庭積極樂觀面對生活困境。圖／南投家扶中心提供
南投家扶中心今天表揚自強母親和自強兒童，鼓勵受扶助家庭積極樂觀面對生活困境。圖／南投家扶中心提供
南投家扶中心表揚自強母親，小朋友彈奏樂器感謝媽媽們照顧家庭的辛勞。圖／南投家扶中心提供
南投家扶中心表揚自強母親，小朋友彈奏樂器感謝媽媽們照顧家庭的辛勞。圖／南投家扶中心提供

家扶中心 洗髮

延伸閱讀

年輕人也喜歡！ 日本百年香老舖「松榮堂」 推出迪士尼米奇與公主系造型線香

工研院開發富氧炭材技術 50萬噸廢稻殼成空氣清淨利器

南投友善校園路跑競賽 學生：運動訓練更認識毒品危害

南投農好品牌 攜暨南大學覓好咖好茶

相關新聞

彰化花壇虎山巖 「母親花」黃金海

彰化花壇虎山巖金針花怒放，3萬多株金黃色花朵，又稱為萱草、忘憂草與「母親花」，吸引大批遊客來賞花。虎山巖管委會對賞花客採...

氣爆毀家園… 鄰居、志工送暖

南投縣草屯鎮玉屏路1棟出租透天厝，月初發生氣爆，李姓屋主1家6口外出逃過一劫，但回家後發現家當付之一炬，夫妻倆還要照顧3...

風雲社團／新移民協會 新移民的避風港

全台有超過54萬個新移民家庭，加上第二、三代更為可觀，新移民落地生根，除自我成長，也需各方協助，社團法人新移民發展與交流...

台中市潭雅神綠園道溝渠飄臭 設箱涵改善

台中市潭雅神綠園道串連潭子、大雅、神岡三區，假日吸引遊客來騎車，但是綠園道神岡段3公里處的水利溝渠，長期排水阻塞、惡臭不...

明天母親節 康乃馨價格回穩買到賺到

明天是母親節，應景花卉康乃馨的批發價回穩，每把均價42至50元，跟10天前相比，已經回到平日價格，鮮花品質優良又價格親民...

影／台中移工防疫不鬆懈 勞工局印4國語言文宣加強宣導

近期國際、國內新冠肺炎疫情又升溫，台中市勞工局長張大春今天率隊至東協廣場周邊，以簡單圖示及印有多國語言的宣導海報，提醒移...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。