南投表揚自強母親 安排洗髮造型慰勞辛苦的媽媽

南投家扶中心今天表揚自強母親和自強兒童，共有12位自強母親及12位自強兒童獲獎。自強母親官媽媽獨自扶養多重身心障礙的兒子，她不辭辛勞陪伴孩子到醫院參加早療課程，回家繼續復健日復一日，對家庭奉獻令人感佩，家扶中心也安排媽媽們到美髮沙龍洗髮，讓辛苦的媽媽們美美接受表揚。

南投家扶中心說，媽媽是家庭照顧者，許多單親、新住民、隔代教養家庭，媽媽背負著扶養及照顧子女的責任，因此藉由表揚自強母親和自強兒童，感謝媽媽們的辛勞，也鼓勵弱勢家庭孩子奮發向上、努力向學，勇敢在逆境中成長。

12位自強母親致力於照顧及維持家庭運作，對家庭奉獻付出令人感佩，為了讓她們能紓壓放鬆心情，活動前帶著她們至美髮沙龍洗髮、設計造型，讓她們美美的出席表揚典禮。

自強兒童阿寶就讀國小五年級，因父母離異、全靠母親務農撐起家庭經濟，阿寶體會母親的辛勞，不僅照顧年幼弟妹，也協助母親下田工作，阿寶說：「能夠減輕母親的負擔，就是我最大的滿足」。

南投家扶中心也安排自強兒童們手做DIY多肉植物盆栽，藉由緩和的舒壓手做，讓自強兒童們能夠放鬆心情。