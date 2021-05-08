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氣爆家毀了屋主難過昏倒 鄰居、志工送暖重建家園

聯合報 / 記者江良誠／南投即時報導
草屯鎮民宅氣爆火災，慈濟志工發動人員協助清理，讓受災民眾早日重整家園。圖／讀者提供
草屯鎮民宅氣爆火災，慈濟志工發動人員協助清理，讓受災民眾早日重整家園。圖／讀者提供

南投縣草屯鎮玉屏路一棟出租透天厝，1日發生氣爆，李姓屋主一家6口外出逃過一劫，但回家後看到家當幾乎付之一炬，夫妻還要照顧3名幼兒和母親，難過的不知善後，還好鄰居與慈濟志工今天動員協助清理房屋和廢棄物，幫助李家儘早重建家園。

李先生說，他們搬到玉屏路不久，夫妻要照顧母親和3名孩子，當天全家分別有事外出，氣爆時沒人受傷，但回到家看到房子氣爆火災，所有家當幾乎被燒光，妻子難過的昏倒，夫妻兩人更不知怎麼善後和照顧一家老小。

還好，遭逢巨變後，鄰居熱心協助，幫忙清理環境，南投地區慈濟志工也每日前往關懷、並致贈祝福禮與慰問金，讓全家人感受到溫暖與關懷。

為了幫助這對年輕夫妻盡快安心工作、幼兒回到學校上課，慈濟動員20多名志工自備各種器具協助清理廢棄物，用強力噴水器刷洗牆壁、將燒毀的家具殘骸，分別清掃打包，李姓夫婦也一起投入清理家園。

慈濟志工許昆龍表示，李家租屋不久就發生火災，生活和經濟都遭遇困難，志工協助災後清理，好讓李家大小六人安心，因為電鍋、熱水器、飲水機等也被燒光，志工也贈送一批生活家電。

草屯鎮長簡景賢感謝志工發揮大愛精神協助受災戶清理家園，也指派清潔隊運送廢棄物，希望在各界幫助下，李家早日恢復正常生活。

草屯鎮民宅氣爆火災，慈濟志工發動人員協助清理，讓受災民眾早日重整家園。圖／讀者提供
草屯鎮民宅氣爆火災，慈濟志工發動人員協助清理，讓受災民眾早日重整家園。圖／讀者提供
草屯鎮民宅氣爆火災，慈濟志工贈送李姓屋主電鍋等家電，協助他們重建家園。圖／讀者提供
草屯鎮民宅氣爆火災，慈濟志工贈送李姓屋主電鍋等家電，協助他們重建家園。圖／讀者提供
草屯鎮民宅氣爆火災，鄰居和志工協助清理火場，幫助受災屋主重建家園。圖／讀者提供
草屯鎮民宅氣爆火災，鄰居和志工協助清理火場，幫助受災屋主重建家園。圖／讀者提供

氣爆 慈濟

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