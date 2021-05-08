親子為地球媽媽種樹登場！大肚山種下460株原生種苗木

由國家自然公園管理處主辦的台中都會公園大肚山天然林復育「母親節，親子為地球媽媽種樹活動」今天上午熱鬧登場，吸引14個團體親子，參加人數達400多人，種植30種、460株大肚山原生種苗木，兆豐金融集團號召旗下三家子公司員工及眷屬組成志工隊，種下45棵樹苗，為地球盡一份心力。

台灣山林復育協會執行長蔡智豪說，大肚山台地原始生態系統為茂密的森林，因耕地擴展和反覆火燒，致原始林消失，草地與相思林取而代之。為復育大肚山天然林，2018年起，國家自然公園管理處台中都會公園與台灣山林復育協會試驗種植大肚山在地原生苗木51種，987株，存活率90%，今年擴大進行台中都會公園全區的天然林復育計畫，預計種植45種2860株樹苗。

國家自然公園管理處處長陳貞蓉說，管理處2018年開始與台灣山林復育協會合作，從原生植物培苗開始復育，2019年在台中都會公園設置苗圃，目前已有60種植物，1萬多株苗木，今天的親子為地球媽媽種樹活動，非常開心有如此多的團體熱情參與。

立委張廖萬堅說，大家慢慢對於保育、生態的觀念起來後，包括年輕人非常支持，所以政府盡量在政策的立法及資源運用能夠逐漸衡平，他盡量參與復育活動表示支持，希望我們每一步、每個活動、每個環節都能讓地球、環境更好。

蔡智豪說，感謝張廖萬堅推動生態造林及大肚山天然林復育。全國出現亂種樹亂象，例如南投九份二山、九九峰921地震後種植外來種陰香、馬拉巴栗，導致外來種入侵，上周他在立法院國會辦公室，在張廖萬堅主持下，要求林務局將盡速完成以下的工作。