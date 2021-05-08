黃金花海美呆了！彰化虎山巖金針花怒放 湧進大批人潮

近年來爆紅的彰化花壇虎山巖金針花海怒放，滿山金黃就像是黃金山，美不勝收，金針花有「母親花」之稱，正好迎接明天的母親節，今天又是周六，湧進大批人潮賞花，廟方雖然依防疫規定，並有總量管制，但遊客實在太多，廟方也無可奈何。

花壇虎山巖左側近5分地山丘，種植適合平地的新品種金針花台東7號，共約3萬多棵，金針花色澤金黃，約在4、5月間盛開，也就是母親節前後，而金針花又稱萱草、忘憂草，有「母親花」之稱；至於一般民眾最有印象的金針花美景是在花蓮、台東，卻是七、八月間才綻放。因此，西部民眾不必迢迢赴花、東山區，可以就近前來花壇賞金針花。

虎山巖管委會主委黃慈啟說，今年因為雨水少，金針花比往年晚了一個多月才開花，正好趕上母親節前夕大爆發，估計花期可以持續開到六月，想要賞花的民眾切莫錯過。由於目前仍值防疫期間，廟方均嚴守防疫規定，並張貼告示，要求遊客必須戴口罩，且上山賞花一次有20人總量管制，入口有專人引導。

由於是母親節前的周六，雖然天氣炎熱，今天仍湧來大量車潮與人潮，甚至還有搭遊覽車前來，警方除派員疏導交通外，還規畫行車動線，而停車場停車位也不敷需求；為了迎接遊客，廟方設置紅心造型框架，許多遊客排隊等著拍照留念。

虎山巖是縣定古蹟，很多遊客賞花之餘，也來參拜，廟方還將採收金針花酥炸後，免費提供遊客品嘗，遊客也大排長龍，都說很好吃。