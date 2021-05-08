潭雅神綠園道旁溝渠飄惡臭、蚊蟲遍佈 地方盼設箱涵改善

台中市潭雅神綠園道串連潭子、大雅、神岡三區，其中3公里處神岡段旁的溝渠長期排水阻塞，導致惡臭不斷、蚊蟲孳生，行經該路段的遊客和周邊居民苦不堪言。台中市議員周永鴻昨日到場會勘，要求設置箱涵改善排水，觀旅局承諾儘速規劃設置。

潭雅神綠園道3公里處接近神岡區三社路259巷，溝渠經常散發出陣陣惡臭，且蚊蟲滋生。周永鴻服務處接獲當地里長與民眾反映後，昨日前往會勘，要求相關單位研議改善。

周永鴻表示，市府應該檢查通過綠園道的涵管阻塞情況，並要求在颱風季來臨前儘速設置箱涵，除了讓水流動去除惡臭，也避免造成淹水。

神岡區三角里長江炳煌說，溝渠阻塞問題已經反映多時，希望市府能盡快設置箱涵改善排水，還給遊客與周邊居民一個好的環境。