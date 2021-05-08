快訊

熟齡離婚女倍增 媽媽追求自我孩子也祝福

印度經日本返台航班上午已抵松山 醫療包機16:50抵桃機

聽新聞
test
0:00 / 0:00

影／杜鵑花季塞爆合歡山 疏導管制新措施今天奏效

聯合報 / 記者江良誠／南投即時報導
合歡山高山杜鵑花今年大爆發，吸引大批遊客賞花、登山健行。圖／讀者提供
合歡山高山杜鵑花今年大爆發，吸引大批遊客賞花、登山健行。圖／讀者提供

合歡山高山杜鵑花季人潮一波波，讓合歡山公路塞成停車場。公路總局除了增加公車班次外，今天在鳶峰實施調節性管制，仁愛警分局在昆陽到松雪樓間路段取締路邊違規停車，雖然今天車輛多、停車場爆滿，但未出現大塞車，讓警方鬆了一口氣。

合歡山高山杜鵑今年大爆發，高山美景吸引大批遊客賞花、登山，台14甲線合歡山公路出現嚴重回堵，為了維持交通順暢，仁愛警分局派出所員警疏導、管制交通、同時拖吊車也上山待命，發現路邊違規停車立刻拖吊，維持車流通行。

為了減少車流量，公路總局鼓勵遊客搭乘公車賞花，協調南投客運8日、9日增班，「國民賓館-梅峰-翠峰-松雪樓-小風口」加開班次，例假日由6班次增開至13班次加強疏運，預約者優先搭乘。

公路總局今天起也在花季例假日期間試行調節性管制，昆陽至松雪樓路段車輛壅塞回堵時，在指標24公里處鳶峰停車場前啟動「調節性管制」通行，東行管制採每10分鐘放行20輛車，西行則不管制。

仁愛警分局表示，今天賞花民眾不少，還好交通疏導管制措施奏效，許多遊客改搭乘公車上山，有效減輕公路承載，鳶峰東行管制放行因此不用實施，也讓員警鬆了口氣。

合歡山高山杜鵑花季持續到6月，仁愛警分局視車流在合歡山主峰到武嶺路段實施單向管制，公路總局仍將在鳶峰設假日調節性管制點，若路況正常就不管制。

公路總局第二區養護工程處表示，民眾可搭車到埔里後，再搭乘「6658埔里-翠峰」、「6659埔里-松崗」、「6664埔里-清境農場」路線班車到國民賓館站，轉「6658A清境農場-合歡山」前往合歡山賞花。

南投客運今天試辦加開假日合歡山班次，不少遊客改搭公車上山。圖／南投客運提供
南投客運今天試辦加開假日合歡山班次，不少遊客改搭公車上山。圖／南投客運提供
合歡山杜鵑花季人潮爆滿，沿途停車場一位難求，警方和公路總局實施交通管制，並增加公車班次減少車潮。圖／讀者提供
合歡山杜鵑花季人潮爆滿，沿途停車場一位難求，警方和公路總局實施交通管制，並增加公車班次減少車潮。圖／讀者提供

合歡山 鳶峰 埔里 杜鵑

延伸閱讀

因應合歡山假日賞花人潮 若塞車將管制放行

上合歡山注意了！ 台14線人止關路段今全日交管

登高山賞杜鵑！合歡山「小奇萊」沿線開滿粉白花朵好震撼

合歡山武嶺清晨6時開始塞車 賞高山杜鵑花海繽紛人車多

相關新聞

氣爆家毀了屋主難過昏倒 鄰居、志工送暖重建家園

南投縣草屯鎮玉屏路一棟出租透天厝，1日發生氣爆，李姓屋主一家6口外出逃過一劫，但回家後看到家當幾乎付之一炬，夫妻還要照顧...

親子為地球媽媽種樹登場！大肚山種下460株原生種苗木

由國家自然公園管理處主辦的台中都會公園大肚山天然林復育「母親節，親子為地球媽媽種樹活動」今天上午熱鬧登場，吸引14個團體...

黃金花海美呆了！彰化虎山巖金針花怒放 湧進大批人潮

近年來爆紅的彰化花壇虎山巖金針花海怒放，滿山金黃就像是黃金山，美不勝收，金針花有「母親花」之稱，正好迎接明天的母親節，今...

潭雅神綠園道旁溝渠飄惡臭、蚊蟲遍佈 地方盼設箱涵改善

台中市潭雅神綠園道串連潭子、大雅、神岡三區，其中3公里處神岡段旁的溝渠長期排水阻塞，導致惡臭不斷、蚊蟲孳生，行經該路段的...

影／杜鵑花季塞爆合歡山 疏導管制新措施今天奏效

合歡山高山杜鵑花季人潮一波波，讓合歡山公路塞成停車場。公路總局除了增加公車班次外，今天在鳶峰實施調節性管制，仁愛警分局在...

大里農會向母親致敬！150盆康乃馨、150粒鳯梨幾乎秒殺

受疫情影響，各地母親節活動減少，連帶康乃馨需求量減少，加上之前傳出中國禁台灣鳳梨進口。台中市大里區農會為慶祝母親節，並紓...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。