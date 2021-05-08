影／杜鵑花季塞爆合歡山 疏導管制新措施今天奏效

合歡山高山杜鵑花季人潮一波波，讓合歡山公路塞成停車場。公路總局除了增加公車班次外，今天在鳶峰實施調節性管制，仁愛警分局在昆陽到松雪樓間路段取締路邊違規停車，雖然今天車輛多、停車場爆滿，但未出現大塞車，讓警方鬆了一口氣。

合歡山高山杜鵑今年大爆發，高山美景吸引大批遊客賞花、登山，台14甲線合歡山公路出現嚴重回堵，為了維持交通順暢，仁愛警分局派出所員警疏導、管制交通、同時拖吊車也上山待命，發現路邊違規停車立刻拖吊，維持車流通行。

為了減少車流量，公路總局鼓勵遊客搭乘公車賞花，協調南投客運8日、9日增班，「國民賓館-梅峰-翠峰-松雪樓-小風口」加開班次，例假日由6班次增開至13班次加強疏運，預約者優先搭乘。

公路總局今天起也在花季例假日期間試行調節性管制，昆陽至松雪樓路段車輛壅塞回堵時，在指標24公里處鳶峰停車場前啟動「調節性管制」通行，東行管制採每10分鐘放行20輛車，西行則不管制。

仁愛警分局表示，今天賞花民眾不少，還好交通疏導管制措施奏效，許多遊客改搭乘公車上山，有效減輕公路承載，鳶峰東行管制放行因此不用實施，也讓員警鬆了口氣。

合歡山高山杜鵑花季持續到6月，仁愛警分局視車流在合歡山主峰到武嶺路段實施單向管制，公路總局仍將在鳶峰設假日調節性管制點，若路況正常就不管制。