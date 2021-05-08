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大里農會向母親致敬！150盆康乃馨、150粒鳯梨幾乎秒殺

聯合報 / 記者趙容萱／台中即時報導
台中市大里區農會四健會今天上午10時發放150盆康乃馨，以及150粒鳯梨，現場大排長龍，不到10分鐘就發完，即刻秒殺。圖／大里區農會提供
台中市大里區農會四健會今天上午10時發放150盆康乃馨，以及150粒鳯梨，現場大排長龍，不到10分鐘就發完，即刻秒殺。圖／大里區農會提供

受疫情影響，各地母親節活動減少，連帶康乃馨需求量減少，加上之前傳出中國禁台灣鳳梨進口。台中市大里區農會為慶祝母親節，並紓解康乃馨、鳳梨滯銷壓力，特別採購一批的康乃馨盆栽、 鳳梨，並且舉辦致贈慈母康乃馨、鳳梨的活動，由大里區四健會分次在今明兩天上午10時、下午2時在國光花市發送， 向平日辛勞的偉大母親們致敬，今天上午10時發放150盆康乃馨，以及150粒鳯梨，現場大排長龍，不到10分鐘就發完，即刻秒殺。

大里區農會說，今年受疫情影響各地母親節活動減少，連帶使康乃馨需求量減少，大里區農會特別向田尾鄉花農購買康乃馨盆栽一批，及向高雄市大樹區農會購買鳳梨一批，期紓解康乃馨、鳳梨滯銷壓力。

大里區農會指出，這次服務活動由四健會成員協助，將康乃馨盆栽和鳯梨發送給前來國光花市逛街的媽媽們，活動中四健志工們親切的問候與熱情感染了現場許多愛花的婆婆媽媽排隊領取，看著她們喜悅滿足與幸福洋溢的笑容，為現場增添了溫馨與感恩的氛圍。

大里區農會說明，國光花市旁的大里杙農漁會產品生活館慶祝母親節「溫馨五月 生活館有禮」，也推出5月8日到9日「阿母我愛妳」購物滿額雙重送，滿500元抽紅包1次；滿2000元抽紅包1次+保冰袋1個。

台中市大里區農會四健會今天上午10時發放150盆康乃馨，以及150粒鳯梨，現場大排長龍，不到10分鐘就發完，即刻秒殺。圖／大里區農會提供
台中市大里區農會四健會今天上午10時發放150盆康乃馨，以及150粒鳯梨，現場大排長龍，不到10分鐘就發完，即刻秒殺。圖／大里區農會提供
台中市大里區農會四健會今天上午10時發放150盆康乃馨，以及150粒鳯梨，現場大排長龍，不到10分鐘就發完，即刻秒殺。圖／大里區農會提供
台中市大里區農會四健會今天上午10時發放150盆康乃馨，以及150粒鳯梨，現場大排長龍，不到10分鐘就發完，即刻秒殺。圖／大里區農會提供

農會 鳳梨 母親節

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