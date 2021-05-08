員林客家桐花祭打卡送禮兼運動 沒花也有趣　　

天公不作美，今年台灣大旱，油桐花早開早謝，彰化縣員林客家桐花祭今、明兩天登場，沒有滿天遍野的油桐花，今天上千名民眾卻很捧場起個大早參加健走，提前試用今天啟用的藤山步道，再回舞台區觀賞表演和閒逛小農市集。

客委會、參山國家公園管理處、彰化縣政府和員林市公所，今天兩天在員林運動公園第一停車場（三百崁停車場）和藤山步道舉辦客家桐花祭。今年台灣春雨稀少，天氣冷熱不定，油桐比往年提早近一個月，3月底已經滿開，現在員林市百果山海拔較高處還有零星花朵。

藤山步道沿途幾乎不見油桐花，參加「健走賞桐趣」的民眾照樣興致勃勃參加，從服務台蓋章，市長游振雄等人7點鳴槍，踩著桐花隧道的木棧道往山上走，到鳳鳴路折返點蓋第二個戳章，返回原點換一頂丹寧布製成的抗UV限量登山帽。

9點半開幕式，員林市長游振雄、參山代理處長曹忠猷、彰化縣文化局長張雀芬、立法委員陳素月、市代會主席賴位東、縣議員曹嘉豪和張欣倩等人出席。游振雄致詞概述藤山步道的建設現況及規畫，提到員獅亭將施做景觀台，需要4000多萬元。曹忠猷隨後致詞時，肯定景觀台功能，將盡力支持。張雀芬說，今年桐花祭中央補助款打六折，縣長王惠美撥補縣款40萬元，讓活動規模不打折。

「花謝了才辦活動，民眾如何賞桐花？公務人員頭腦要靈活，以後多做備案。」員林市代會主席賴東位表示，桐花祭年年舉辦，不是臨時推出，公務人員頭腦要靈活，油桐花提早開就提早舉辦桐花祭，避免一成不變、僵化行事，按照既定日期舉辦卻無花可賞。

每年桐花祭都用客家禮俗祭祀山神，今年也不例外。完成祭祀典禮，水酒金帛敬獻山神之後，游振雄和來賓走向藤山木棧道入口，副縣長洪榮章及早趕到，共同主持剪綵啟用典禮。

藤山木棧道啟用前，民眾從第一停車場走往藤山步道，經常人車爭道，交通部觀光局參山國家風景區管理處編列經費，以969萬元完成長度約682公尺，從員林運動公園第一停車場到藤山園停車場的木棧道，參山管理處另興建一座「星級廁所」，預計今年6月啟用，參山代理處長曹忠猷期許員林市藤山步道直追台中市各大淺山步道，成為中部地區的亮點步道。

員林客家桐花祭「好客員林．桐遊趣」今天下午5點到明天下午5點，只要上傳與桐花王子合照，在「員林市長游振雄」臉書打卡，即可獲得活動限定紀念品一份，送完為止，步道上展示32個攤位的客家文物展及地方農特產，藤山步道前的員林運動公園建物二樓「員林市環保展示館」今、明兩天的上午9點至下午4點，展示員林市回收重新整理的古早紅眠床、復古家具等生活用品。明天上午8點起另有學生寫生比賽，8點到11點半表揚模範母親活動。