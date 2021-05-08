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台中清水二市場結合青商市集慶母親節 媽媽免費領禮品

聯合報 / 記者余采瀅／台中即時報導
第3場青商市集活動今日在清水第二市場舉辦。圖／中市府經發局提供
第3場青商市集活動今日在清水第二市場舉辦。圖／中市府經發局提供

母親節前夕，台中市政府經發局今日於清水第二市場結合「青商市集」舉辦挺肚感恩活動，邀請大小朋友一起「挺大肚」，體驗媽媽懷胎辛苦；延續前2場青商市集行銷活動，除攜手10攤青商舉辦市集外，並祭出超級好康給來消費的媽媽們，只要媽媽或挺肚民眾來市場，就可以免費領取精美禮品。

經發局長張峯源表示，傳統市場正在轉型，守護傳統文化，也需注入年輕活力才能永續經營，今年規劃於7處公有市場辦理10場青商市集活動，範圍涵蓋大台中山海屯區，盼藉由辦理行銷活動及青商活力導入，提升市集軟實力，並與經濟部合作進行市集硬體輔導改善及攤位提升改造計畫，持續投入資源優化市集。

經發局說明，第3場青商市集活動來到清水第二市場，以「挺媽咪贈好禮」為主題，當天只要是媽媽或挺肚民眾來市場，就可以免費領取精美禮品，消費滿百還可參加轉轉樂活動，有機會把更多精美好禮及蔬果福袋直接帶回家，為辛勞的母親獻上滿滿祝福。

經發局指出，活動邀集獨特選物、精緻香氛、布藝手作及文創小物等10攤青商設攤，風格豐富多元，讓清水第二市場注入濃濃的文青風采。現場還有「送媽咪氣球花」及「按讚參加年度抽大獎」活動，眾多好康，鼓勵市民來市場消費，更期望透過活動推廣，打造青年創新創業的市集空間，吸引更多青年攤商加入市場經營行列。

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