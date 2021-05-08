杜政哲執導「我吃了那男孩一整年的早餐」 取景台中

金鐘編劇杜政哲最新執導的青春校園純愛電影作品「我吃了那男孩一整年的早餐」，全片有20％以上的場景在台中拍攝，目前正如火如荼拍攝中，劇中重要的場景「早餐店」，將帶領觀眾回到美好的學生時期。台中市影視發展基金會、台中市新聞局日前前往探班並致贈台中特產，祝福劇組拍片順利、票房長紅。

新聞局表示，市府持續打造友善的影視環境，提供拍片補助及協拍單一窗口服務，近年來已成為影視劇組尋找拍攝場景的首選之一。

「我吃了那男孩一整年的早餐」在台中拍攝地點包括黎明新村、台中秋紅谷公園、及劇中重要的場景「早餐店」成為影迷們朝聖打卡的景點外，影迷也能藉此機會來趟台中吃早餐之旅。

新聞局提到，電影由金鐘獎最佳編劇杜政哲編劇執導、華映娛樂負責人梁宏志、天際娛樂負責人劉創道及總監王慧珍共同監製。2020年由梁宏志監製出品的「可不可以，你也剛好喜歡我」創下近8000萬票房，成為年度暑期國片票房冠軍，讓影迷加倍期待「我吃了那男孩一整年的早餐」這部校園純愛電影上映。

「台中是一座創造影視發展、觀光商機的美麗城市！」杜政哲導演指出，從場勘到拍攝期間都有協拍人員大力協助，讓拍攝相當順利，他也稱讚台中的天氣非常適合拍片，絕對會把台中的美呈現給觀眾影迷，他也強調「早餐」電影製作相當用心，希望透過愛情喜劇帶領大眾再次品嚐青春的美好，請大家拭目以待。

新聞局說明，「我吃了那男孩一整年的早餐」全片改編自2016年出版的同名小說，除擁有金獎級主創團隊，演員陣容更集合李沐、宋柏緯、婁峻碩、何思靜、林鶴軒（大鶴）等台灣新生代人氣歌手及演員，極具新鮮感的實力派組合，受到書迷和影迷的高度期待，預期明年上映將掀起一波新話題。(5/8*6)*新聞局