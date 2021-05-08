快訊

熟齡離婚女倍增 媽媽追求自我孩子也祝福

印度經日本返台航班上午已抵松山 醫療包機16:50抵桃機

聽新聞
test
0:00 / 0:00

影／藝術到宅台語詩唱給你聽！另有社區頭家在宅創業

聯合報 / 記者趙容萱／台中即時報導
總太地產董事長翁毓羚說，透過招募社區頭家創業，也能嘉惠其他住戶。記者趙容萱／攝影
總太地產董事長翁毓羚說，透過招募社區頭家創業，也能嘉惠其他住戶。記者趙容萱／攝影

台中社區營造各有特色！以農村童趣為創作題材的雕塑家余燈銓與台灣鄉土文學家康原合作，推出「童年．頃刻」個展，把藝術帶入社區，並且由康原為展出的雕塑作品吟唱台語詩，讓民眾領略台灣之美；另有社區廣發英雄帖，邀住戶當社區頭家，其他的住戶也能因此受惠。

余燈銓說，他很開心透過「童年．頃刻」個展，讓藝術能走入惠田上書房、走入家園，透過這次展出的雕塑作品，包括以兒童跳馬背為主題的「飛躍童年」大型雕塑作品，以及12套組件作品，如「同窗「同班同學）」、「灌塗猴（灌蟋蟀）」等，分享昔日台灣農村充滿童趣生活。

康原說，很多人問他為何要寫台語詩？他透過寫台語詩，傳播台灣文化，讓民眾可以從中認識台灣；他前前後後共創作100本書、200多首台語詩。其中，台語詩包含台灣囝仔歌，以及與余燈銓合作、詮釋其作品的「快樂地」台語詩集等。

康原認為，現代都市人很少人接觸鄉村景色，蟬鳴蛙叫在城市中很少見，他透過寫台灣詩描繪，例如余燈銓作品「同窗」、「灌塗猴」，而且是「唱的比說的好聽」，透過台語之美，表達昔日農村生活的智慧與趣味。

惠蓀開發董事長陳蓀裕表示，感謝余燈銓大方出借十多件珍藏的作品，與大家分享，吸引很多粉絲來參觀，展期到7月6日。

總太地產董事長翁毓羚說，社區住戶臥虎藏龍，因此廣發英雄帖，召募「社區頭家」，盼透過社區營造資源，降低創業門檻，業者顧好品質，管銷降低回饋消費者，其住戶也因此享受實惠的生活所需，達到雙贏。

她指出，目前總太2020社區Lounge Bar，由榮獲米其林推薦的「紅點文旅」經營，「嘴饞姐姐DuDu廚房」、「羊橙堡手作羊毛氈」在社區開課，並透過在總太市集、APP「總太智生活」展售。

雕塑家余燈銓（右二）、鄉土文學家康（右一）與「童年．頃刻」個展中展出的「飛躍童年」作品合影。記者趙容萱／攝影
雕塑家余燈銓（右二）、鄉土文學家康（右一）與「童年．頃刻」個展中展出的「飛躍童年」作品合影。記者趙容萱／攝影
總太地產董事長翁毓羚說，透過招募社區頭家創業，也能嘉惠其他住戶。記者趙容萱／攝影
總太地產董事長翁毓羚說，透過招募社區頭家創業，也能嘉惠其他住戶。記者趙容萱／攝影
鄉土文學家康（左）在惠田上書房「童年．頃刻」個展中，吟唱起創作的台語詩。記者趙容萱／攝影
鄉土文學家康（左）在惠田上書房「童年．頃刻」個展中，吟唱起創作的台語詩。記者趙容萱／攝影
鄉土文學家康（右）在雕塑家余燈銓（左）的雕塑作品「同窗」旁，開心吟唱起創作的台語詩。記者趙容萱／攝影
鄉土文學家康（右）在雕塑家余燈銓（左）的雕塑作品「同窗」旁，開心吟唱起創作的台語詩。記者趙容萱／攝影

台語 社區營造 米其林

延伸閱讀

屏東唐榮國小限收1班傳裁併校 縣府：裁併校子虛烏有

高雄表彰「美力媽媽」 103歲李柯梗阿嬤創最高齡紀錄

瑞柑國小辦運動會有創意 聖火遶境社區祈福

香港爆發變種病毒疫情 深圳收緊入境檢疫

相關新聞

氣爆家毀了屋主難過昏倒 鄰居、志工送暖重建家園

南投縣草屯鎮玉屏路一棟出租透天厝，1日發生氣爆，李姓屋主一家6口外出逃過一劫，但回家後看到家當幾乎付之一炬，夫妻還要照顧...

親子為地球媽媽種樹登場！大肚山種下460株原生種苗木

由國家自然公園管理處主辦的台中都會公園大肚山天然林復育「母親節，親子為地球媽媽種樹活動」今天上午熱鬧登場，吸引14個團體...

黃金花海美呆了！彰化虎山巖金針花怒放 湧進大批人潮

近年來爆紅的彰化花壇虎山巖金針花海怒放，滿山金黃就像是黃金山，美不勝收，金針花有「母親花」之稱，正好迎接明天的母親節，今...

潭雅神綠園道旁溝渠飄惡臭、蚊蟲遍佈 地方盼設箱涵改善

台中市潭雅神綠園道串連潭子、大雅、神岡三區，其中3公里處神岡段旁的溝渠長期排水阻塞，導致惡臭不斷、蚊蟲孳生，行經該路段的...

影／杜鵑花季塞爆合歡山 疏導管制新措施今天奏效

合歡山高山杜鵑花季人潮一波波，讓合歡山公路塞成停車場。公路總局除了增加公車班次外，今天在鳶峰實施調節性管制，仁愛警分局在...

大里農會向母親致敬！150盆康乃馨、150粒鳯梨幾乎秒殺

受疫情影響，各地母親節活動減少，連帶康乃馨需求量減少，加上之前傳出中國禁台灣鳳梨進口。台中市大里區農會為慶祝母親節，並紓...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。