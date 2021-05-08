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影／藝術到宅台語詩唱給你聽！另有社區頭家在宅創業
台中社區營造各有特色！以農村童趣為創作題材的雕塑家余燈銓與台灣鄉土文學家康原合作，推出「童年．頃刻」個展，把藝術帶入社區，並且由康原為展出的雕塑作品吟唱台語詩，讓民眾領略台灣之美；另有社區廣發英雄帖，邀住戶當社區頭家，其他的住戶也能因此受惠。
余燈銓說，他很開心透過「童年．頃刻」個展，讓藝術能走入惠田上書房、走入家園，透過這次展出的雕塑作品，包括以兒童跳馬背為主題的「飛躍童年」大型雕塑作品，以及12套組件作品，如「同窗「同班同學）」、「灌塗猴（灌蟋蟀）」等，分享昔日台灣農村充滿童趣生活。
康原說，很多人問他為何要寫台語詩？他透過寫台語詩，傳播台灣文化，讓民眾可以從中認識台灣；他前前後後共創作100本書、200多首台語詩。其中，台語詩包含台灣囝仔歌，以及與余燈銓合作、詮釋其作品的「快樂地」台語詩集等。
康原認為，現代都市人很少人接觸鄉村景色，蟬鳴蛙叫在城市中很少見，他透過寫台灣詩描繪，例如余燈銓作品「同窗」、「灌塗猴」，而且是「唱的比說的好聽」，透過台語之美，表達昔日農村生活的智慧與趣味。
惠蓀開發董事長陳蓀裕表示，感謝余燈銓大方出借十多件珍藏的作品，與大家分享，吸引很多粉絲來參觀，展期到7月6日。
總太地產董事長翁毓羚說，社區住戶臥虎藏龍，因此廣發英雄帖，召募「社區頭家」，盼透過社區營造資源，降低創業門檻，業者顧好品質，管銷降低回饋消費者，其住戶也因此享受實惠的生活所需，達到雙贏。
她指出，目前總太2020社區Lounge Bar，由榮獲米其林推薦的「紅點文旅」經營，「嘴饞姐姐DuDu廚房」、「羊橙堡手作羊毛氈」在社區開課，並透過在總太市集、APP「總太智生活」展售。
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