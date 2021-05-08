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中科后里園區大眾運輸不足 6月將增設3處公車站牌
台中市經發局為協助廠商投資加速落地，經發局長張峯源率招商工作小組定期拜訪企業，聆聽企業主需求，即時解決用地、環評、人才、交通各面向問題。
豪力輝工業、台灣托納斯科技、新鉅科技等中部科學園區后里園區廠商都反映園區大眾運輸議題，市府經發局、交通局、警察局、中科園區及民代通力合作下，預計6月將增設3處雙向公車站牌，增進交通便利。
經發局長張峯源指出，園區周邊增加大眾運輸服務，除讓員工通勤更加便利，對廠商投資計畫、人才招募也有助益，市府在招商單一窗口高效率橫向溝通下，順利為園區爭取增設「星科七星」、「后科七星」、「后科馬場路口」共3處雙向公車站牌，藉由交通促進產業發展。
張峯源強調，投資障礙排除工作包羅萬象，小至加速行政流程，大到促成園區開發，都是招商引資的重要任務。「招商工作小組」迄今已走訪超過62家廠商，召開12次排除投資障礙協調會議，累計協助38家廠商解決投資問題，促成近410億元投資金額，於現行法規、制度及配套中，快速釐清問題，協助企業及投資人排除投資障礙，成熟的招商輔導機制廣受業界好評。
台中投資前景持續看好，投資金額累計達7613億元，其中經濟部投資台灣三大方案投資，台中家數達183家，佔全台比例超過21%，面對中美貿易及疫情宅經濟帶動的投資熱潮，市府持續扮演企業堅強的後盾，落實投資創造更多就業機會。
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