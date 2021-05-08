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中科后里園區大眾運輸不足 6月將增設3處公車站牌

聯合報 / 記者喻文玟／台中即時報導
中科后里園區將增設「星科七星」、「后科七星」、「后科馬場路口」共3處雙向公車站牌，藉由交通促進產業發展。圖／台中市交通局提供
中科后里園區將增設「星科七星」、「后科七星」、「后科馬場路口」共3處雙向公車站牌，藉由交通促進產業發展。圖／台中市交通局提供

台中市經發局為協助廠商投資加速落地，經發局長張峯源率招商工作小組定期拜訪企業，聆聽企業主需求，即時解決用地、環評、人才、交通各面向問題。

豪力輝工業、台灣托納斯科技、新鉅科技等中部科學園區后里園區廠商都反映園區大眾運輸議題，市府經發局、交通局、警察局、中科園區及民代通力合作下，預計6月將增設3處雙向公車站牌，增進交通便利。

經發局長張峯源指出，園區周邊增加大眾運輸服務，除讓員工通勤更加便利，對廠商投資計畫、人才招募也有助益，市府在招商單一窗口高效率橫向溝通下，順利為園區爭取增設「星科七星」、「后科七星」、「后科馬場路口」共3處雙向公車站牌，藉由交通促進產業發展。

張峯源強調，投資障礙排除工作包羅萬象，小至加速行政流程，大到促成園區開發，都是招商引資的重要任務。「招商工作小組」迄今已走訪超過62家廠商，召開12次排除投資障礙協調會議，累計協助38家廠商解決投資問題，促成近410億元投資金額，於現行法規、制度及配套中，快速釐清問題，協助企業及投資人排除投資障礙，成熟的招商輔導機制廣受業界好評。

台中投資前景持續看好，投資金額累計達7613億元，其中經濟部投資台灣三大方案投資，台中家數達183家，佔全台比例超過21%，面對中美貿易及疫情宅經濟帶動的投資熱潮，市府持續扮演企業堅強的後盾，落實投資創造更多就業機會。

豪力輝工業、台灣托納斯科技、新鉅科技等中部科學園區后里園區廠商都反映台中中科園區大眾運輸議題，市府預計6月將增設3處雙向公車站牌，增進交通便利。圖／台中市經發局提供
豪力輝工業、台灣托納斯科技、新鉅科技等中部科學園區后里園區廠商都反映台中中科園區大眾運輸議題，市府預計6月將增設3處雙向公車站牌，增進交通便利。圖／台中市經發局提供

中科后里園區將增設「星科七星」、「后科七星」、「后科馬場路口」共3處雙向公車站牌，藉由交通促進產業發展。圖／台中市交通局提供
中科后里園區將增設「星科七星」、「后科七星」、「后科馬場路口」共3處雙向公車站牌，藉由交通促進產業發展。圖／台中市交通局提供

公車 中科

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