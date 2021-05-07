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表揚台中市優良護理人員 盧秀燕：感恩有您

聯合報 / 記者黃寅／台中即時報導
台中市長盧秀燕（左）今出席台中市國際護師節暨優良護理人員表揚大會，除了表揚155位獲選的優良護理人員，也向他們致上最高敬意。圖／台中市政府提供
台中市長盧秀燕（左）今出席台中市國際護師節暨優良護理人員表揚大會，除了表揚155位獲選的優良護理人員，也向他們致上最高敬意。圖／台中市政府提供

5月12日是國際護師節，台中市長盧秀燕今出席台中市國際護師節暨優良護理人員表揚大會，除了表揚155位獲選的優良護理人員，也向他們致上最高敬意。

盧秀燕說，從新冠肺炎疫情出現至今，台中市防疫工作備受肯定，在人民心目中相對安全，這是醫護人員的功勞，尤其護理人員堅守崗位、守護城市，「感恩有您，有您真好」。

護理師公會此次亦徵選了20個感人護理小故事。其中，於中國醫藥大學附設醫院擔任護理師的何季芸，在國際醫療中心安排下，負責照護加拿大籍病人Robert，但是Robert進入放療後味覺嚴重改變、黏膜潰爛。經過長達半年的療

程，熬過6次化療、35次放療，終於挺過艱辛的病程，讓她從中體會到護理師幫助國際病人的工作價值，及國人享受健保資源的可貴。

國軍台中總醫院擔任急診護理師的徐婉慈，遭逢急診室同伴兼好友OHCA、被送進急診室插管治療等搶救過程，內心受到極大衝擊，看著好友身上插滿了輸液、輸血及葉克膜的管路，她隱藏內心的難受，雖全力協助救治，但好友仍回天乏術。她的這段心路歷程也被徵選為感人的護理小故事，讓人為之動容。

衛生局長曾梓展說，護理師們勇敢、堅持，認真積極的工作態度，是市民健康強而有力的後盾。

台中市長盧秀燕（左二）今出席台中市國際護師節暨優良護理人員表揚大會，除了表揚155位獲選的優良護理人員，也向他們致上最高敬意。圖／台中市政府提供
台中市長盧秀燕（左二）今出席台中市國際護師節暨優良護理人員表揚大會，除了表揚155位獲選的優良護理人員，也向他們致上最高敬意。圖／台中市政府提供

護理師 台中市

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