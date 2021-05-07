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榮家護理師賞金針花 眾人神救援昏倒六旬婦成最美風景

聯合報 / 記者簡慧珍／彰化即時報導
彰化榮家護理師第一時間出手照顧昏倒婦人，並協助抬上救護車。圖／榮家提供
彰化榮家護理師第一時間出手照顧昏倒婦人，並協助抬上救護車。圖／榮家提供

彰化縣花壇鄉虎山巖金針花盛開，遊人如織，彰化榮家組團賞花，準備入廟參拜觀音菩薩時，聽見後面驚呼「有人昏倒了」，榮家4名護理師立刻轉身衝向發出驚呼聲的地方，呼喊昏迷倒地的六旬婦人，榮家其他人員趕到撐傘遮陽，婦人恢復意識但體力衰弱，被迅速趕快的救護車載往醫院救治。

彰化榮家今天表示，榮家員工昨天出遊，第一次恰巧救人，員工同一時間關心和照顧婦人，形成虎山巖最美的風景，而且婦人的丈夫在妻子被抬上救護車之後，把握時間向榮家護理師道謝，圍觀民眾豎起大拇指稱讚榮家護理師，榮家保健組長陳宛汝回答「「没什麼，這是我們醫護人員的使命，人平安最重要」，表現出榮家人謙遜和婉的態度。

金針花又稱萱草，是中國傳統文化的母親花，彰化榮家昨天舉辦「金針花萱草心虎山巖賞花行」，榮家主任史浩誠和16名員工觀賞花壇鄉金針花，藉由賞花和提前慶祝母親節，並在嚴峻疫情期間稍稍喘一口氣。

賞完金針花花海，榮家員工準備進入三級古蹟虎山巖參拜觀音菩薩時，先到寺廟旁休息區品嘗金針花和飲用牛蒡茶，忽然聽見有人高呼「有人暈倒了」，彰化榮家保健組長陳宛汝和隨行護理師謝曉珊放下剛炸好的金針花，三步併兩步跑到昏倒婦人的身邊。

婦人緊閉雙眼、臉色蒼白、全身無力和輕微嘔吐，陳宛汝指揮護理師等榮家員工抬起婦人，放在公園長椅上，採舒適臥位，先確認婦人的呼吸正常，讓婦人頭部轉向側邊以保持呼吸道通暢，並再三呼叫她，婦人微睜眼睛，意識仍不清楚而且脈搏微弱，這時榮家員工和圍觀民眾有的撐傘、有的拿起隨身物品為婦人搧涼，直到救護車抵達。

彰化榮家主任史浩誠表示，保健組組長陳宛汝和護理師「神救援」，為榮家母親節平添溫馨，他希望天下女性不只在母親節，平常都能保持健康和愉悅心情，適時放鬆自我，做個快樂的現代女性。

護理師 賞花 救護車

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