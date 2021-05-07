在台中好地段建社宅遇阻 內政部次長：不影響房價

內政部國家住宅及都市更新中心打算在台中市惠中路與西屯路口興建社會住宅，引起附近住戶反對，認為台中市政府早已在附近規劃興建社會住宅，且馬上就要施工，何以又要再距離不遠處又再蓋社會住宅，擔心將造成交通和生活衝擊。

據了解，惠中路去年拓寬打通後，與西屯路間的交通更為順暢，加上鄰近七期重劃區的新光三越百貨、大遠百和逢甲商圈，附近地價攀升，國家住宅及都市更新中心此一選址引起地方注意。

國家住宅及都市更新中心下午在西屯區公所開「惠民•安居」社會住宅地區說明會，內政部政務次長花敬群特別到場參與說明；立委張廖萬堅、西屯區市議員楊正中、黃馨慧、林祈烽、張廖乃綸、陳淑華和里長廖慶麟等都與會。

惠宇觀市政社區大樓60多戶近百民眾下午都參與說明會，並在場中拉起了「大怪獸說實話吧！」白布條，施姓女住戶說，政府對於社會住宅的選址應該更透明，不該在已規劃了400戶社會住宅的鄰近處再興建另一社會住宅。她說，當地交通已經夠亂，且惠中路才剛打通，貿然再增建社宅會讓當地更亂。

她認為，國家住宅及都市更新中心應該選擇其他地點，帶動其他地方繁榮，不必一定在這個地點。

惠宇觀市政社區主委高秀卿等人也質疑社宅未仔細評估，且說明會刻意選擇居民無法參加的時間，以及基地上有老樹、國小學生已滿，以及建議開公園等；許多民眾還在台下高喊「浪費公帑」。

國家住宅及都市更新中心今也以簡報方式說明，所規劃的社會住宅地上13樓、地下3樓，共230戶，且低建蔽率、大開放空間，以當地鄰近捷運及依進住人口等計算，交通不會產生問題，而且綠地也比其他各地的社會住宅還要高。

面對眾多反對意見，花敬群說，興建社會住宅是對社會有益的政策，是件好事，且以最好的管理進行，絕對不是「爛東西」老樹也會保護，希望大家了解並不會影響當地房價，未來也會持續溝通。