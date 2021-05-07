快訊

熟齡離婚女倍增 媽媽追求自我孩子也祝福

印度經日本返台航班上午已抵松山 醫療包機16:50抵桃機

台中外埔圖書分館宛如「小白宮」 下月開館服務

聯合報 / 記者余采瀅／台中即時報導
有「外埔小白宮」之稱的台中市外埔圖書分館正進行擴建工程，內裝進度已達95%，預計下月即將開館服務市民。圖／吳敏濟提供
有「外埔小白宮」之稱的台中市外埔圖書分館正進行擴建工程，內裝進度已達95%，預計下月即將開館服務市民。圖／吳敏濟提供

台中市外埔圖書分館正進行擴建工程，白色外觀建物美輪美奐，有「外埔小白宮」美稱，目前內裝進度已達95%，館內設計巧妙借景鐵砧山及火炎山，美景盡入眼簾，閱讀氛圍極其舒適，榮獲國家建設規劃設計金質獎，預計下月即將開館服務市民。

爭取的台中市議員吳敏濟今日表示，外埔圖書分館已30年，舊館空間狹小不敷使用，館內活動彼此互相干擾亟待改建，因此於2015年提案爭取擴建，並與外埔國小校方協調，將圖書館與校園融合在一起。吳說，外埔屬偏鄉地區，需要一座現代化的圖書館來帶動文教及藝文活動，要改變子孫的一生，就從改變圖書館開始。

外埔讀書會長徐雲輝表示，新館空間開闊，空氣清新，自然美景就在大面積的落地窗外，與舊館在地下室的封閉空間不同。外埔國中校長林誠迪也相當期待新圖書館，表示未來校方一定大力配合各項藝文活動。

文化局長陳佳君表示，外埔圖書分館擴建工程即將如期如質完工，總樓板面從168坪增加至699坪，提供分齡分眾化服務，有利於與社區、學校教育相結合。這座有「外埔小白宮」之稱的圖書分館尚未開館，已成網美的打卡熱點，有助於文化活動的推展。

外埔圖書分館擴建工程總經費7855萬元，包括擴建工程及舊館空間改造5925萬元，裝修工程含設備1930萬元。內裝及家具設備已完成95%，5月將完成驗收、測試、圖書上架等籌備作業，預計下月就能開館服務民眾。

台中市外埔圖書分館正進行擴建工程，內裝進度已達95%，預計下月即將開館服務市民。圖／吳敏濟提供
台中市外埔圖書分館正進行擴建工程，內裝進度已達95%，預計下月即將開館服務市民。圖／吳敏濟提供

圖書館 白宮 台中市

延伸閱讀

台中外埔路與中山路口狹小車禍頻傳 今改善預計7月完工

推廣閱讀 玉山銀造福嘉縣

嘉義縣圖兒童室重新啟用 展出廖繼春、顏水龍真跡

蘇花改砂石車與工程車車禍！2人送醫不治 1人身後留國三女兒

相關新聞

氣爆家毀了屋主難過昏倒 鄰居、志工送暖重建家園

南投縣草屯鎮玉屏路一棟出租透天厝，1日發生氣爆，李姓屋主一家6口外出逃過一劫，但回家後看到家當幾乎付之一炬，夫妻還要照顧...

親子為地球媽媽種樹登場！大肚山種下460株原生種苗木

由國家自然公園管理處主辦的台中都會公園大肚山天然林復育「母親節，親子為地球媽媽種樹活動」今天上午熱鬧登場，吸引14個團體...

黃金花海美呆了！彰化虎山巖金針花怒放 湧進大批人潮

近年來爆紅的彰化花壇虎山巖金針花海怒放，滿山金黃就像是黃金山，美不勝收，金針花有「母親花」之稱，正好迎接明天的母親節，今...

潭雅神綠園道旁溝渠飄惡臭、蚊蟲遍佈 地方盼設箱涵改善

台中市潭雅神綠園道串連潭子、大雅、神岡三區，其中3公里處神岡段旁的溝渠長期排水阻塞，導致惡臭不斷、蚊蟲孳生，行經該路段的...

影／杜鵑花季塞爆合歡山 疏導管制新措施今天奏效

合歡山高山杜鵑花季人潮一波波，讓合歡山公路塞成停車場。公路總局除了增加公車班次外，今天在鳶峰實施調節性管制，仁愛警分局在...

大里農會向母親致敬！150盆康乃馨、150粒鳯梨幾乎秒殺

受疫情影響，各地母親節活動減少，連帶康乃馨需求量減少，加上之前傳出中國禁台灣鳳梨進口。台中市大里區農會為慶祝母親節，並紓...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。