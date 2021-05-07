台中外埔圖書分館宛如「小白宮」 下月開館服務
台中市外埔圖書分館正進行擴建工程，白色外觀建物美輪美奐，有「外埔小白宮」美稱，目前內裝進度已達95%，館內設計巧妙借景鐵砧山及火炎山，美景盡入眼簾，閱讀氛圍極其舒適，榮獲國家建設規劃設計金質獎，預計下月即將開館服務市民。
爭取的台中市議員吳敏濟今日表示，外埔圖書分館已30年，舊館空間狹小不敷使用，館內活動彼此互相干擾亟待改建，因此於2015年提案爭取擴建，並與外埔國小校方協調，將圖書館與校園融合在一起。吳說，外埔屬偏鄉地區，需要一座現代化的圖書館來帶動文教及藝文活動，要改變子孫的一生，就從改變圖書館開始。
外埔讀書會長徐雲輝表示，新館空間開闊，空氣清新，自然美景就在大面積的落地窗外，與舊館在地下室的封閉空間不同。外埔國中校長林誠迪也相當期待新圖書館，表示未來校方一定大力配合各項藝文活動。
文化局長陳佳君表示，外埔圖書分館擴建工程即將如期如質完工，總樓板面從168坪增加至699坪，提供分齡分眾化服務，有利於與社區、學校教育相結合。這座有「外埔小白宮」之稱的圖書分館尚未開館，已成網美的打卡熱點，有助於文化活動的推展。
外埔圖書分館擴建工程總經費7855萬元，包括擴建工程及舊館空間改造5925萬元，裝修工程含設備1930萬元。內裝及家具設備已完成95%，5月將完成驗收、測試、圖書上架等籌備作業，預計下月就能開館服務民眾。
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