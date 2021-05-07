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員林市公所破除鬼屋傳說 將變更地目打造長照社福園區

聯合報 / 記者簡慧珍／彰化即時報導
彰化縣立員林醫院停止營運後，遭嚴重破壞，沒大門，窗子全是破的。記者簡慧珍／攝影
彰化縣立員林醫院停止營運後，遭嚴重破壞，沒大門，窗子全是破的。記者簡慧珍／攝影

被傳為全台十大鬼屋的彰化縣立員林醫院，縣政府和員林市公所合力拆除，將改建為衛生所長照社福大樓，這兩天架設施工圍籬，民眾要求保留荒地原有便道以供通行，市公所認為施工安全最重要，除了婉拒，也表示將協調荒地地主變更地目，共同打造長照大樓園區。

員林醫院「鬼屋」傳奇甚囂塵上，很多民眾前往探，也有公司取景拍片，地主員林市公所飽受困擾，市長游振雄受到「神明」啟示，本月4日和縣政府合辦一日祈安法會以破除流言，安撫民心，這兩天架設施工圍籬，下周一起工程機械進場拆除建物，但接獲居民反映圍籬架設不當。

市長游振雄今天表示，員林醫院荒廢20多年，同一地段的行政機關用地沒徵收，長滿雜木荒草，醫院好像座落都市叢林，加重荒涼陰森感，工程公司要架設足夠寬度的施工圍籬，以便安全拆除整幢醫院，附近居民要求施工圍籬內縮，以便保留荒地原有便道供大眾通行，市公所以施工安全為由已予婉拒。

游振雄和市公所團隊將協調員林醫院同區的行政機關用地地主，以提供一定比例公設用地的條件，把行政機關用地地目變更為住宅區，地主分得土地興建房屋，市公所分得土地興建公共設施及綠美化，整體打造員林市長照社福園區，掃除員林醫院陰暗可怕的印象。

彰化縣立員林醫院1964年建立，營運57年，20多年前結束營業，從此荒廢並遭破壞，「沒一個窗戶的玻璃完整」，縣政府爭取中央「前瞻基礎建設」的城鄉建設─「整建長照衛福據點」經費，將斥資2億多元在地坪0.23公頃的土地，興建整合員林市衛生所、不老健身房、育嬰中心、親子館及婦女館等功能的全國旗艦級長照大樓。

彰化縣立員林醫院被雜木荒草包圍，施工單位將在院區周邊架設施工圍籬。記者簡慧珍／攝影
彰化縣立員林醫院被雜木荒草包圍，施工單位將在院區周邊架設施工圍籬。記者簡慧珍／攝影

員林 長照 衛生所

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