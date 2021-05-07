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畫不好是創意！高齡者樂當「大畫家」 彩繪熟齡活力

聯合報 / 記者洪敬浤／台中即時報導
油畫家陳美惠推出「我是大畫家」銀髮課程，讓高齡者透過創作找到生命活力。圖／圓心元協會提供
油畫家陳美惠推出「我是大畫家」銀髮課程，讓高齡者透過創作找到生命活力。圖／圓心元協會提供

台灣邁入老年社會，台中市社會局推出「大人讀冊吧」計畫，鼓勵民間規劃銀髮族學習課程。台中市圓心元協會推出「樂活銀向讀冊趣」課程，油畫家陳美惠推出「我是大畫家」課程，除了名畫賞析，還教導學員提筆創作。

母親節前夕，彭懷真到銀髮課程班探班。彭懷真說，這項課程為活躍老化，透過創新課程，翻轉老年思維，推廣長輩數位學習，提升幸福感。

陳美惠主持「我是大畫家」課程，帶領學員賞析幾何形態派，介紹荷蘭畫家蒙德里安畫作，在鼓勵學員動手畫，一開始大家都沒拿過畫筆，表情忐忑不安，陳美惠說「畫得好是能力，畫不好是創意」，讓長輩們充滿信心去創作。

多數銀髮課程參與的學員以女性為主，不過這堂「我是大畫家」的學生有男有女，彭懷真說，除了「阿嬤」們快樂學習，也看到「阿公」們認真參與。

圓心元協會共推出6大課程，理事長吳瑞麟說，包含影音世代、幸福盆栽、我是大畫家等課程，幫助銀髮族打破世代隔閡，透過課程參與，鼓勵長輩走出來，可避免失智，也能活出精采人生。

台中市社會局結合14個民間機構，推出多項銀髮族課程，包含轟動全國的媒人養成班，還有繪本插「話」對白創作班等，讓老年生活更精彩。

油畫家陳美惠（中）推出「我是大畫家」銀髮課程，讓高齡者透過創作找到生命活力。圖／圓心元協會提供
油畫家陳美惠（中）推出「我是大畫家」銀髮課程，讓高齡者透過創作找到生命活力。圖／圓心元協會提供

銀髮族 台中市 盆栽

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