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防石虎及水鹿遭路殺 彰化東外環設保護動物標識
八卦山脈不僅有保育類的石虎族群，近年來更陸續出現水鹿族群，繼彰化縣政府在縣道139線設置「野鹿出沒，小心慢行」警告標識後，公路總局彰化工務段最近在彰化東外環台74甲線也設置「保護動物路段，請減速慢行」標誌，也以鹿奔逐圖樣，提醒用路人小心行駛，並保護野生動物的安全 。
今年元月15日下午，彰化東外環發生一頭橫越馬路的水鹿，接連被2輛汽車與1輛機車因閃避不及而撞上，水鹿當場死亡，其中一輛機車人車倒地，騎士全身多處挫傷。很多民眾才發現，竟然開車還會撞到鹿。
公路總局彰化工務段指出，彰化縣八卦山區近來發現不少野生動物或水鹿，為橫越馬路而發生被撞情形，一般都發生在夜間時段，這也影響到用路人的行車安全，彰化工務段因此在彰化東外環台74甲線動物可能出沒路段設置「保護動物路段，請減速慢行」標誌牌面，以提醒用路人小心行駛。
另同樣位在八卦山區，鄰近台74甲線的縣道139線也頻傳水鹿穿越道路，影響行車安全，彰化縣政府工務處先已有水鹿最常出沒路段，設置「野鹿出沒，小心慢行」警告標識。在競速飆車猖獗的139線，用路人既要防撞車，也要防撞鹿，駕駛人真的要留意一點。
此外，3年前，彰化縣先是芬園鄉八卦山區發生保育類石虎被路殺事件後，二水鄉也發現一隻母石虎亞成體橫死員集路，彰化縣政府農業處說，研判牠的父母也應在附近，顯示石虎族群已從八卦山北側擴散到南側。因此，用路人防撞水鹿外，也要注意避免路殺石虎。
八卦山脈的水鹿族群如何形成，說法不一，彰化縣動物防疫所長董孟治說，八卦山脈早年即有養鹿場，卻在921大地震之後，由飼養農場跑出來的，多年來已經在山區自然繁殖；另有說法是當年鹿結核病爆發，農政機關下了撲殺令，但飼主狠不下心，就把水鹿全放出來，慢慢形成族群。
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