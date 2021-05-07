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彰化偏鄉民靖國小母親節活動 媽媽到校接受學童奉茶

聯合報 / 記者簡慧珍／彰化即時報導
民靖國小學童的媽媽到校接受孩子奉茶表達孝心，媽媽打從心底心花怒放。圖／民靖國小提供
民靖國小學童的媽媽到校接受孩子奉茶表達孝心，媽媽打從心底心花怒放。圖／民靖國小提供

母親節前夕，彰化縣竹塘鄉民靖國小邀請女性家長到校接受學童奉茶，全校36名小朋友就有20名媽媽參加，有的由爸爸代表出席，還有一位「阿祖」滿心歡喜來接受曾孫敬奉茶點，跟其他媽媽、爸爸共同提前歡度母親節。

民靖國小廣結社會善緣舉辦母親節感恩慶祝活動，事前給作業，要小朋友回家邀請媽媽（或家中主要照顧者）蓋手印，學校轉印成陶板，今天慶祝母親節感恩活動的第一件事是和孩子共同尋找手印，多名學童的媽媽相當驚喜「我的手印變成感恩禮物」，活動會場此起彼落「找到了，在這裡。」尋找的過程充滿笑聲。

儒林獅子會會員做好綠豆糕，學校老師沏茶，交給小朋友奉茶給家長。學童媽媽和代替媽媽到場的學童爸爸端坐椅子，見孩子有禮貌奉上茶水和綠豆糕，無不滿面欣慰笑容，莊姓學童的年近九旬曾祖母從「乾仔孫」雙手拿起茶杯，再拿起一塊綠豆糕，笑得合不攏嘴。

少數學童的家長沒到校，校長李瑞緻邀請學校旁邊關懷據點的3名長輩參加活動和接受奉茶，學童畢恭畢敬奉上茶水，學習奉茶禮儀，3名長輩視小朋友如自己的孫子，笑咪咪的直誇「真乖，謝謝喔！」

蒲公英基金會「手牽手孝親感恩~有禮真好」分享愛行動，12名會員今天下午表演戲劇，引導小朋友面對被愛的時候、受到不公平對待的時候，適度地表達自己的情緒。此外，天心聖德行善功德會舉辦「爸爸媽媽我愛您~為父母長輩做的十件事」，民靖學童大公開每個人做的十件事，從搥背、洗碗、倒垃圾等不一而足，學童的媽媽看著、笑著，都說希望全年365天都有十件事。

民靖國小家長會委員陪伴小朋友，又贈送漂亮康乃馨花束，家長和小朋友領取富雨洋傘公司贈送「醜比頭」洋傘、西點餐盒等禮物，在觀賞愛行動戲中快樂度過小周末。

莊姓學童的曾祖母到校接受「乾仔孫」奉茶，相當歡喜。圖／民靖國小提供
莊姓學童的曾祖母到校接受「乾仔孫」奉茶，相當歡喜。圖／民靖國小提供

母親節

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