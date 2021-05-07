疫情升溫衝擊觀光 南投防疫旅遊措施奏效清境住宿滿房

華航諾富特飯店群聚感染，國內疫情升溫又衝擊國內觀光。南投縣觀光處長陳志賢說，原本擔心諾富特事件會影響南投旅遊住宿，幸好南投縣主打防疫旅遊，防疫旅館落實分艙分流，縣府和觀光業推出山岳、森林健行等行程，走出戶外健行登山都能強化健康受到歡迎，旅館住宿率並未下滑，清境還出現滿房。

南投縣衛生局表示，諾富特飯店群聚感染事件，有可能演變成社區感染風險，南投縣規畫7家防疫旅館提供277間房，縣府規畫防疫措施，檢疫者不能與旅客混住、落實分艙分流，並加強消毒及房務人員健康狀況，最近清查都能落實。

陳志賢說，新冠疫情對觀光業衝擊相當大，南投縣要維持觀光，需順應國人旅遊偏好，從市區賣場、百貨公司、電影院等人口密集地點，調整為自然人文旅遊為主，利用南投縣豐富的自然資源，鼓勵遊客到南投旅遊。

南投縣去年便修改觀光方向，主打防疫旅遊，除了配合安心旅宿實名制登記措施，也將旅遊規畫以山岳、森林、湖泊和溫泉、農村茶鄉為主。遊客到南投縣旅遊，不論是登山健行、森林森呼吸、或是泡湯喝好茶，都有益身心健康，去年南投縣觀光人數達到2000萬人次，顯示戶外旅遊受到國內遊客歡迎。