警分局長設計這款卡片慶母親節 女警驚呼：捨不得花

為慶祝母親節，台中市警局東勢分局分局長劉安杰親自設計小卡片，將鼓勵、感謝的話，透過卡片傳達到每個女警媽媽的手上，卡片還以紅色百元紙鈔摺成愛心花，並送上康乃馨，感謝女警媽媽們的辛勞付出，不少媽媽們收到後驚喜連連，紛紛表示太有創意，實在「捨不得花」。

台中市大雅警分局和平鴿志工宣導團，昨日到潭子區頭家里及頭家東里舉辦插花研習，除了指導長者插花技巧，並給予反詐騙觀念的宣導，傳授反詐口訣「一聽、二掛、三查證」，降低長者遭詐騙的風險。