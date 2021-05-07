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警分局長設計這款卡片慶母親節 女警驚呼：捨不得花

聯合報 / 記者余采瀅／台中即時報導
台中市東勢警分局分局長劉安杰親自設計小卡片，卡片以紅色百元紙鈔摺成愛心花，將鼓勵、感謝的話，透過卡片傳達到每個女警媽媽的手上。圖／東勢分局提供
台中市東勢警分局分局長劉安杰親自設計小卡片，卡片以紅色百元紙鈔摺成愛心花，將鼓勵、感謝的話，透過卡片傳達到每個女警媽媽的手上。圖／東勢分局提供

為慶祝母親節，台中市警局東勢分局分局長劉安杰親自設計小卡片，將鼓勵、感謝的話，透過卡片傳達到每個女警媽媽的手上，卡片還以紅色百元紙鈔摺成愛心花，並送上康乃馨，感謝女警媽媽們的辛勞付出，不少媽媽們收到後驚喜連連，紛紛表示太有創意，實在「捨不得花」。

台中市大雅警分局和平鴿志工宣導團，昨日到潭子區頭家里及頭家東里舉辦插花研習，除了指導長者插花技巧，並給予反詐騙觀念的宣導，傳授反詐口訣「一聽、二掛、三查證」，降低長者遭詐騙的風險。

台中市大甲警分局的母親節則散發濃濃的藝術氣息，大甲分局分局長李建興前天率各級幹部及女警數十人，赴清水港區藝術中心參訪，由台灣美術文化交流協會理事長楊志文講解，女警們駐足觀賞展覽，不僅感受文藝氣息，也舒緩工作壓力。

台中市大雅警分局和平鴿志工宣導團，昨日到社區舉辦插花研習，除了指導長者插花技巧，並給予反詐騙觀念的宣導。圖／大雅分局提供
台中市大雅警分局和平鴿志工宣導團，昨日到社區舉辦插花研習，除了指導長者插花技巧，並給予反詐騙觀念的宣導。圖／大雅分局提供

台中市 詐騙

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