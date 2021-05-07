影／中警「無人機隊」成立 創新AI運用、維安加乘

台中市警局秉持「智慧警政、科技警察」目標，並因應快速變化的勤務需求，今天上午在新警局大廳成立無人機警察隊，副市長陳子敬表示，這是一件很有重大意義的事，也是一個新的里程碑，相信有了無人機隊加入警察局的勤務運作，未來對於治安與交通維護的效能必能更加有效提升，讓臺中市成為更「幸福宜居」的城市。

副市長陳子敬致詞表示，今天很高興來參加警察局無人機警察隊成立典禮，回想起，我們在2020臺灣燈會開幕當天，規劃「800臺無人機」絢麗展演秀，民眾在后里森林園區觀看了無人機以精準的定位、穩定的飛行能力展現出以臺中在地故事與人文特色編織出精彩絕倫的動畫圖騰，相信大家都還記憶猶新。

今天，我很高興能到警察局來主持這個成軍典禮，這是一件很有重大意義的事，也是一個新的里程碑，相信有了無人機隊加入警察局的勤務運作，未來對於治安與交通維護的效能必能更加有效提升，讓臺中市成為更「幸福宜居」的城市。

中市警局無人機隊成立創新AI運用、維安加乘海內外聞名遐邇的大甲鎮瀾宮「台中媽祖國際觀光文化節」，曾創下起駕參拜民眾超過十多萬人的盛況，如此多的民眾同時聚集在廟埕、附近街道上，對於警察局的維安形成最大的挑戰。

過去，只能運用地面警力，或是制高點觀察的方式，約略掌握現場狀況，既耗用警力，且機動性不足，又無法將即時狀況彙報至指揮中心，供指揮官立即做出決策。

中市警局秉持「智慧警政、科技警察」目標，並因應快速變化的勤務需求，成立無人機警察隊任務編組，成員共計有30 人，配合執行刑案偵查、交通觀測、大型活動維安及整合現有影音即時傳送系統，提升執勤效能，並輔助指揮官決策參考及應處各種突發狀況。

市警局無人機警察隊現有各式無人機共有12 臺，除具靈活飛行能力，並配備多樣酬載設備（如高階攝影鏡頭、熱顯像鏡頭、喊話器及強光投射器等），可與地面警力密切配合支援勤務執行，做到「狀況在哪裏，鏡頭就在哪裏」，無人機警察隊係任務編組，成員平時仍在原單位執行各項警察勤務，當有任務交付時，即能派遣就近成員以最快速度出勤大幅提升勤務及偵防效能。