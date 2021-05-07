台中外埔路與中山路口狹小車禍頻傳 今改善預計7月完工
台中市外埔區外埔路近中山路口處，幾10年來因道路狹小及視線死角，大、小車禍頻傳，經台中市議員李榮鴻及地方里長努力爭取下，今年獲台中市政府建設局編列408萬元，供外埔區公所施作外埔路蓋溝及拓寬工程，今日動工，預計今年7月完工。
外埔區六分里長劉黃碧霞及大同里長林益年說，該路口幾10年來會車不易，又因視線死角常有小擦撞，學生上下課、交通尖峰時段險象環生。
李榮鴻接獲民眾反映後，自2019年積極與農田水利署、建設局及外埔區公所多次協調，終於能在今日動工，施作外埔路蓋溝及拓寬工程，工期約2個月。
李榮鴻說，服務處自2019年針對鄰渠水門移置、溝渠加蓋及外埔路的路面加寬工程，共開了至少3次會勘，以及3次公所舉辦的工程設計審查會議，擔任水門的移置及管線遷移協調的角色，未來希望藉由工程改善此瓶頸點的交通，給民眾一個舒適的用路環境。
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