台中外埔路與中山路口狹小車禍頻傳 今改善預計7月完工

台中市外埔區外埔路近中山路口處，幾10年來因道路狹小及視線死角，大、小車禍頻傳，經台中市議員李榮鴻及地方里長努力爭取下，今年獲台中市政府建設局編列408萬元，供外埔區公所施作外埔路蓋溝及拓寬工程，今日動工，預計今年7月完工。

外埔區六分里長劉黃碧霞及大同里長林益年說，該路口幾10年來會車不易，又因視線死角常有小擦撞，學生上下課、交通尖峰時段險象環生。

李榮鴻接獲民眾反映後，自2019年積極與農田水利署、建設局及外埔區公所多次協調，終於能在今日動工，施作外埔路蓋溝及拓寬工程，工期約2個月。