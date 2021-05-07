快訊

被爆情斷劉又年秘婚又離婚 許瑋甯現身認「分了」

涉殺害阿嬤為奪產 檢警疑嫌與女友14年前失蹤案有關

台中外埔路與中山路口狹小車禍頻傳 今改善預計7月完工

聯合報 / 記者余采瀅／台中即時報導
台中市外埔區外埔路近中山路口處，幾10年來因道路狹小及視線死角，車禍頻傳，今日開工進行蓋溝及拓寬工程。圖／李榮鴻提供
台中市外埔區外埔路近中山路口處，幾10年來因道路狹小及視線死角，車禍頻傳，今日開工進行蓋溝及拓寬工程。圖／李榮鴻提供

台中市外埔區外埔路近中山路口處，幾10年來因道路狹小及視線死角，大、小車禍頻傳，經台中市議員李榮鴻及地方里長努力爭取下，今年獲台中市政府建設局編列408萬元，供外埔區公所施作外埔路蓋溝及拓寬工程，今日動工，預計今年7月完工。

外埔區六分里長劉黃碧霞及大同里長林益年說，該路口幾10年來會車不易，又因視線死角常有小擦撞，學生上下課、交通尖峰時段險象環生。

李榮鴻接獲民眾反映後，自2019年積極與農田水利署、建設局及外埔區公所多次協調，終於能在今日動工，施作外埔路蓋溝及拓寬工程，工期約2個月。

李榮鴻說，服務處自2019年針對鄰渠水門移置、溝渠加蓋及外埔路的路面加寬工程，共開了至少3次會勘，以及3次公所舉辦的工程設計審查會議，擔任水門的移置及管線遷移協調的角色，未來希望藉由工程改善此瓶頸點的交通，給民眾一個舒適的用路環境。

台中市外埔區外埔路近中山路口處，幾10年來因道路狹小及視線死角，車禍頻傳，今日開工進行蓋溝及拓寬工程。圖／李榮鴻提供
台中市外埔區外埔路近中山路口處，幾10年來因道路狹小及視線死角，車禍頻傳，今日開工進行蓋溝及拓寬工程。圖／李榮鴻提供

台中市 車禍

延伸閱讀

蘇花改砂石車與工程車車禍！2人送醫不治 1人身後留國三女兒

大甲成功路改善工程 市議員爭取130萬明天開工

中市學校午餐 擬禁肉類加工品

竹南中山168青創基地揭牌 首波特展呈現「女力大爆發」

相關新聞

防石虎及水鹿遭路殺 彰化東外環設保護動物標識

八卦山脈不僅有保育類的石虎族群，近年來更陸續出現水鹿族群，繼彰化縣政府在縣道139線設置「野鹿出沒，小心慢行」警告標識後...

員林市公所破除鬼屋傳說 將變更地目打造長照社福園區

被傳為全台十大鬼屋的彰化縣立員林醫院，縣政府和員林市公所合力拆除，將改建為衛生所暨長照社福大樓，這兩天架設施工圍籬，民眾...

畫不好是創意！高齡者樂當「大畫家」 彩繪熟齡活力

台灣邁入老年社會，台中市社會局推出「大人讀冊吧」計畫，鼓勵民間規劃銀髮族學習課程。台中市圓心元協會推出「樂活銀向讀冊趣」...

彰化偏鄉民靖國小母親節活動 媽媽到校接受學童奉茶

母親節前夕，彰化縣竹塘鄉民靖國小邀請女性家長到校接受學童奉茶，全校36名小朋友就有20名媽媽參加，有的由爸爸代表出席，還...

疫情升溫衝擊觀光 南投防疫旅遊措施奏效清境住宿滿房

華航諾富特飯店群聚感染，國內疫情升溫又衝擊國內觀光。南投縣觀光處長陳志賢說，原本擔心諾富特事件會影響南投旅遊住宿，幸好南...

台中火車站公車月台挨批無人行道 交通局：駕駛有視線死角

台中市議員江肇國接獲民眾陳情表示，台中火車站前的公車轉運站動線不良，且環境髒亂，他實地勘查發現，位於一樓的公車站月台，沒...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。