台中各民運動中心、港區運動公園 母親節有專屬優惠

母親節即將來臨，台中市各國民運動中心、港區運動公園為鼓勵女性朋友在工作忙碌及照顧家庭之餘，也要兼顧自身健康，推出多項母親節專屬活動及優惠促銷方案。

朝馬國運中心推出親子運動闖關活動、北區國運中心與南屯國運中心優惠課程方案，以及港區運動公園邀請女性朋友於母親節當日至體適能中心可享「兩人同行一人免費」優惠，多項母親節優惠活動等民眾參與。

朝馬國民運動中心預計5月16日下午3時在台中大遠百1樓時尚廣場，舉辦母親節親子運動闖關活動，由該中心專業教練提供指導，藉此促進親子互動默契與情感聯繫。北區國民運動中心在母親節當月推出享溫馨購課優惠方案，包括體適能私人課程「買10送1」及課務組課程單月課程9折優惠。南屯國民運動中心結合母親節及週年慶，規劃課程優惠85折起，在5月18日前報名體適能、健身、球類等課程可享有優惠價格。

女性朋友在母親節當日至港區運動公園體適能中心，可享「兩人同行一人免費」優惠，5月8日至16日期間購買健身回數票還可享9折限定優惠。

運動局長李昱叡表示，市長盧秀燕非常重視女性朋友及親子健康，持續推動各項女性運動專案，並邀請台中市國民運動中心投入女性及親子運動推廣行列，如南屯國民運動中心開設體適能循環重量訓練女性專班、長春國民暨兒童運動中心規劃游泳女性專班等，喚起女性運動參與動機；國運中心也規劃辦理親子運動體驗活動，期望由家長引導孩子共同培養良好運動習慣。