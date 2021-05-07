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台中各民運動中心、港區運動公園 母親節有專屬優惠
母親節即將來臨，台中市各國民運動中心、港區運動公園為鼓勵女性朋友在工作忙碌及照顧家庭之餘，也要兼顧自身健康，推出多項母親節專屬活動及優惠促銷方案。
朝馬國運中心推出親子運動闖關活動、北區國運中心與南屯國運中心優惠課程方案，以及港區運動公園邀請女性朋友於母親節當日至體適能中心可享「兩人同行一人免費」優惠，多項母親節優惠活動等民眾參與。
朝馬國民運動中心預計5月16日下午3時在台中大遠百1樓時尚廣場，舉辦母親節親子運動闖關活動，由該中心專業教練提供指導，藉此促進親子互動默契與情感聯繫。北區國民運動中心在母親節當月推出享溫馨購課優惠方案，包括體適能私人課程「買10送1」及課務組課程單月課程9折優惠。南屯國民運動中心結合母親節及週年慶，規劃課程優惠85折起，在5月18日前報名體適能、健身、球類等課程可享有優惠價格。
女性朋友在母親節當日至港區運動公園體適能中心，可享「兩人同行一人免費」優惠，5月8日至16日期間購買健身回數票還可享9折限定優惠。
運動局長李昱叡表示，市長盧秀燕非常重視女性朋友及親子健康，持續推動各項女性運動專案，並邀請台中市國民運動中心投入女性及親子運動推廣行列，如南屯國民運動中心開設體適能循環重量訓練女性專班、長春國民暨兒童運動中心規劃游泳女性專班等，喚起女性運動參與動機；國運中心也規劃辦理親子運動體驗活動，期望由家長引導孩子共同培養良好運動習慣。
運動局指出，國民運動中心不僅透過規劃母親節相關優惠活動營造女性及親子友善運動環境，也因應國內疫情持續落實各項防疫作為，確保提供市民安全衛生的運動場館，歡迎市民朋友共襄盛舉。
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