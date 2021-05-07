母親節前 台中志工向醫院患者、家屬、警察獻愛

「感恩的心，感謝有你！」台中榮總婦幼大樓候診區上午傳來多首動聽的感謝媽媽系列歌曲，志工們引導現場的小朋友們手捧著康乃馨花束大聲喊出：「媽媽我愛你」他們或勾著手、或肩靠著肩，藉由這感性的場合紛紛表達愛媽媽的心。

雖然疫情嚴峻，但台中榮總惠康社會福利基金會仍透過醫院的志工們替病人加油打氣，院長陳適安、社工室主任莊李和、護理部主任張家慧上午均陪同志工們一同進行「馨香送暖－母親節關懷系列活動」他們手持五彩繽紛的康乃馨，到各候診區、病房，祝大家母親節快樂，讓患者或家屬都感受到這鼓溫暖的問候。

有病人收到院長陳適安贈送的康乃馨，驚喜感動地綻放笑顏，一掃住院的苦悶。一名當日甫產下寶寶的新手媽媽，第一次收到屬於自己的康乃馨花束更是難掩欣喜，激動地表示迎來最即時的祝福，她趕緊拍下與康乃馨的合照，並在社群平台上打卡紀錄如此重要的時刻。

陳適安鼓勵子女們要將每一天都當作佳節，寵愛身邊的家人，三不五時、愛要及時。他也感謝惠康社會福利基金會全額贊助此次活動，協助台中榮總推動醫療救濟及促進民眾健康之公益活動不遺餘力。

霧峰警分局成功派出所長林振傑4日獲調升為豐原警分局神岡分駐所長，成功所志工團為此昨天特別趕在母親節前，以一人一道菜的方式，一方面慶祝母親節，一方面也感謝他在任內的努力，以及所有派出所員警平日的工作辛勞。