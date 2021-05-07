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母親節到了 台中市商家、百貨推出許多好康優惠！

聯合報 / 記者黃寅／台中即時報導
中友百貨的奇異果11日前每盒18入僅售699元。圖／中友百貨提供
中友百貨的奇異果11日前每盒18入僅售699元。圖／中友百貨提供

母親節前，台中市的商家和百貨公司紛推出好康優惠，像是大買家量販店就推出「母親節禮物願望清單」可享小家電滿5000元現折500元等優惠；中友百貨的奇異果11日前每盒18入僅售699元，而收到臻品植萃公司簡訊的母親，只要明天路過該店，就可獲得一份免費的母親節禮物。

大買家量販店指出，即日起至12日推出的母親節禮物願望清單，從精品包、專櫃保養品到小家電、孝親款手機、按摩器具、網夯甜點等全都有。活動期間小家電滿5000元現折500元、DC扇滿1000現折100元、CONCERN 康生按摩器材滿12000送眼部按摩器，還有「滿2000元可49元加購香皂花束禮盒」等等眾多好康活動，快趁母親節期間買起來。

另外，熱銷商品如百優乳霜、SK-II青春露、雅詩蘭黛小棕瓶、契爾氏淡斑精華、OZIO蜂王乳凝露等，也推出市場超低價，完全不輸百貨公司周年慶。

另外，大買家也特別引進LV水桶包、CHANEL長夾，以及美國時尚品牌TORY BURCH、COACH、MICHAEL KORS等人氣包款，挑戰市場超低價，限量供應，售完為止。

臻品植萃公司也說，只要收到該公司簡訊的母親，明天路過該店，就可獲得一份免費的冠軍養生茶組，做為母親節禮物，但數量有限，送完為止。

母親節前，台中市大買家量販店推出「母親節禮物願望清單」可享小家電滿5000元現折500元等優惠，也特別引進LV水桶包等人氣包款。圖／大買家量販店提供
母親節前，台中市大買家量販店推出「母親節禮物願望清單」可享小家電滿5000元現折500元等優惠，也特別引進LV水桶包等人氣包款。圖／大買家量販店提供
臻品植萃公司說，只要收到該公司簡訊的母親，明天路過該店，就可獲得一份免費的冠軍養生茶組，做為母親節禮物。圖／臻品植萃公司提供
臻品植萃公司說，只要收到該公司簡訊的母親，明天路過該店，就可獲得一份免費的冠軍養生茶組，做為母親節禮物。圖／臻品植萃公司提供

母親節 按摩 量販店

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