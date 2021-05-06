彰化養豬場屢被抗議 農委會：多設汙水聯合處理中心解套

彰化縣是第三大的養豬縣，目前還有兩萬頭的飼養空間，業者無論申請新設養豬場或復養，必須遭遇強烈抗議，今天立法院經濟委員會考察彰化地區農業循環經濟，參觀芳苑鄉一家籌備沼氣發電和建造豬糞尿聯合處理中心的聯宇生物公司，農委會相當肯定，希望縣市政府能協調取得用地，多設聯合處理中心，解決台灣養豬業的難題。

聯宇生物公司總經理林睿毅簡報表示，他的父親在生物公司這片基地，飼養100頭毛豬起家，他承接養豬場，希望幫助農民做好減少汙染，改善環境的工作，將建造水資源中心，導入生物科技，利用豬糞尿從事沼氣發電、水蚤養殖、養育藻類，養文蛤的漁民大多購買鳥糞養文蛤池中的藻類，讓文蛤攝食細浮游藻類，若改為處理過的豬糞養藻類，未來飼育水蚤可養魚、蝦。

林睿毅說，廠區約20公頃，約十分之一土地興建水處理中心。農委會官員都期待水處理中心也服務周邊養豬場，林睿毅回答已有多家養豬場加入，如果更多養豬場加入就必須增加槽車，農委會官員應允如果能幫助更多養豬場處理豬糞尿，解決農民的難題，讓豬糞尿變成多元循環的資源，政府將全力協助。

召開今天考察行程的立法委員謝衣鳳要求農委會、衛生署，幫助養豬農民處理豬糞尿，最好成立聯合處理中心一併處理雞糞。農委會副主委黃金城說，政府編列百億基金，其中30億元用作養豬產業改善飼養環境，業者應改為高床飼養，豬糞尿減量15%，不要再用大量清水沖走豬糞尿，徒增處理的汙水量，其次是加裝水簾設施，臭味就不容易傳出。

「現在的問題是成立聯合處理中心，消息曝光，民眾就來包圍和抗爭。」黃金城說，縣市政府應介入協調，找到用地和建立地方信任感，如果彰化縣能做幾個3萬頭毛豬豬糞尿的聯合處理中心，應能解決目前豬糞尿處理問題。