台中燃氣機組「3+1」？又有民營電廠申請要蓋1燃氣機組

中火爭議未解，又傳出有民營公司要在台中港工業專業區二設立一座天然氣發電廠，可供電50萬千瓦，14日將舉辦地方說明會。當地龍井區麗水里長陳耀墩表示，現已有中火、中龍兩家大公司，再來一家電廠「大家都嚇死了！」中市府表示，前年就駁回民營電廠申請案，中火汰除4部燃煤機組前，民營、台電要設燃氣機組都免談。

台中市經發局長張峯源表示，2019年底接獲民營電廠中佳申請興建一座「燃氣複循環發電廠」，基地鄰近目前台電要興建2部燃氣機組附近，原預計2024年併聯發電，投資金額120億元，因電業法規定須取得地方政府同意，中市府在收到中佳送件時就以「需取得台電廢4部燃煤機組之函文」理由駁回。

張峯源指出，民營電廠自建燃氣機組，是要賣電給台電，中市府對公、私態度一致，台電要興建2部燃氣機組的前提，必須拆掉4部燃煤機組。

台中市環保局表示，台電提供的中火燃氣機組環評資料顯示，預估2025年2部燃氣機組上線後、4部燃煤機組轉備用，燃煤機組用煤量每年最多達1260萬噸、常態情境每年1185萬噸，常態情境也僅比去年用煤量1229萬噸減44萬公噸。

環保局表示，從數據再三證實，中火保留4部燃煤機組備用，僅是為了增加調度、並未因為燃氣機組上線後，生煤用量因此更少。

中市府強調，不反對興建天然氣機組，燃煤機組退場的要求符合國際趨勢，目前已有130個國家宣示或規劃2050達到淨零碳排，並提前關閉及拆除燃煤電廠。