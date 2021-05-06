企業贈葫蘆墩文化中心2座升降椅 助行動不便者上下樓梯
台中市葫蘆墩文化中心因建物限制，無法全面優化空間，使有些地方無電梯可用，上下樓相當不便。羅布森股份有限公司因此捐贈兩座樓梯升降椅，讓行動不便的民眾和長者方便參觀藝文展覽，今日舉辦捐贈儀式，長者也親自試坐體驗，豎起大拇指稱讚便利又實用。
台中市府文化局長陳佳君表示，葫蘆墩文化中心創立近40年，因建物限制仍有無法全面優化之處，為提供不同需求民眾的友善服務，積極爭取民間資源、尋求企業支持。樂於社會公益回饋的羅布森股份有限公司主動捐贈兩座升降梯，設置於大廳B1中區資源中心及2樓展覽室，讓行走困難的民眾及長者便利使用設施，減輕上下樓負擔。
羅布森股份有限公司專事樓梯升降椅研發的台中在地企業，也創辦獨立書店羅布森書蟲房，近年投入公益捐贈升降椅回饋社會。公司董事長汪世旭表示，很高興可以貢獻所能，造福行走較不便的民眾，盡情享受沈浸藝文世界的美好幸福。
汪世旭說，針對葫蘆墩文化中心樓梯規格而特別設計的彎軌型升降椅，兩座造價共80萬元，以微電腦自動控制運行速度，平穩安全前進及過彎自動降速、安全觸控感應器、伸縮安全帶、安全扶手等設備，可選擇以輕便簡易方式到達各層樓館。
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