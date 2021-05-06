大安農會推出芋頭瘦肉粥及芋頭排骨湯新品 10分鐘上菜

台中市大安區農會今天在飛天豬餐館舉辦芋頭瘦肉粥及芋頭排骨湯的新品上市發表會，使用大安農會的產銷履歷米、產銷履歷豬肉、產銷履歷青蔥及大安芋頭，結合新社農會產銷履歷香菇，直接拆包倒入鍋內加熱，10分鐘完成。

大安農會總幹事蔡建宗今天主持新品上市說明會，台中市農業局主任秘書陳柏宏及農業局畜牧科長廖世偉也到場品嚐享用，總幹事蔡建宗表示，台中市大安區芋頭種植有250多公頃，與大甲為同一個芋頭產區，品種為檳榔心芋頭，大安溪出產之芋頭具有Q、香、鬆、高澱粉之優質品質，從2014到2017年連續多年得到台中市芋頭評鑑總冠軍頭銜。

農會有鑑於民眾對食品安全的重視，幾年來大力輔導種植生產履歷芋頭，以大安偶芋品牌做行銷推廣，並多元開發芋頭相關豬肉加工品，如芋頭豬肉水餃、芋頭純肉貢丸、芋頭豬肉餡餅、芋頭排骨湯及芋頭瘦肉粥等。芋頭由農民產地新鮮直送，送達大安區肉品市場加工廠後經清洗及削切處理，透過熟稔的加工技術，將新鮮芋頭變成一道道美味的料理，消費者買回後經過簡單的解凍及復熱即可享受，復熱方式有：1.直接拆包裝倒入鍋內小火加熱10分鐘；2.整袋放入電鍋中加熱10-15分鐘；3.整袋放入滾水中隔水加熱10-15分鐘。

加工課長周于翔表示，大安區肉品市場的研發團隊持續開發農產品結合畜產品的新產品，除了可增加農產品的新用途外，期望可解決農產品量多價崩的情形，創造農民的價值。