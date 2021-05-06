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南投農好品牌 攜暨南大學覓好咖好茶

中央社 / 南投縣6日電

南投縣政府攜手暨南大學共同推動「南投農好」品牌，今天起到21日甄選茶、咖啡業者加入品牌，盼透過整體聚焦與行銷，達到產、官、學界合力發展地方伴手禮品牌綜效目標。

南投縣是全台重要茶區，咖啡也是縣內重要作物，主要產區為國姓鄉、魚池鄉、埔里鎮，為提升南投縣咖啡、茶伴手禮質感與形象，南投縣政府農業處與國立暨南國際大學的大學社會責任、大地計畫團隊共同推動「南投農好」品牌，並舉辦「好咖、好茶」伴手禮甄選。

甄選活動今天開跑，21日截止收件，縣府農業處長陳瑞慶今天出席「南投農好」品牌宣傳活動時說，縣內農特產品質佳、產量好，為透過團隊力量整合行銷，協力暨南大學辦理甄選，歡迎縣內咖啡、茶業者參加，未來舉行相關推廣活動時將優先邀請獲選廠商露出。

暨南大學觀光休閒與餐旅管理學系副教授黃裕智說，暨大致力產業連結地方創生，並與南投縣政府緊密合作，以南投縣地方產業、鄉村旅遊為焦點，推動「南投農好」品牌，第一波以「食」進行「好咖、好茶」甄選，品牌核心精神未來還能擴及「遊」、「住」等產業。

黃裕智說，茶、咖啡甄選評比包含風味、口感、品質、包裝美感創意、攜帶便利性、是否具在地特色、文化、意象、故事性、市場發展性等，獲選商品不需改變包裝即可使用「南投農好」品牌視覺設計，以達到整體聚焦與行銷效果，預計6月9日頒獎。

品牌 咖啡 伴手禮

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