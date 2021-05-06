彰化每年40萬噸雞屎問題 中央部會今下鄉找解方

彰化縣養雞規模全國最大，經常發生民眾抗議新設養雞場，立法院經濟委員會今天考察彰化地區農業循環經濟等事項，養雞農民陳情生雞糞處理的現況和困難，委員會當場決議由農委會、縣政府協助找地設置生物處理機，媒合農場聯合處理生雞糞，縣政府另研議放寬建蔽率，讓農民可以獨立設置生物處理生雞糞。

彰化縣現有2200多場蛋雞場和肉雞場，飼養約2300萬隻雞，每年產出約50萬噸生雞糞，縣內堆肥場每年最多處理8萬噸，剩餘的42萬噸長久以來是農民各憑本事處理。近年環保意識升高，養雞場就地曝曬生雞糞發出臭味，引起周邊居民反感，導致近年新設養雞場都被強烈抗爭，已經存在的養雞場有危機意識，向政府、民代陳情。

立法院經濟委員會今天考察彰化地區農業循環經濟、民生水情等事項，芳苑鄉蛋雞場許姓農民反映，縣政府規定不能陽光曝曬，養雞場放在場內風乾，他在生雞糞摻拌益菌等物質，大幅降低臭味，幾乎沒蒼蠅，可是生雞糞曬乾後需要後製及行銷再利用的管道，希望立法委員謝衣鳳和政府相關單位協助。

農委會副主委黃金城說，如果生雞糞沒經過初級處理，沒至少2至3天處理一次，每天層層堆放和不停發酵，一定會產生臭味，若農民沒減少生雞糞一定比例的含水量，將沒業者願意回收再處理，可是農民現階段普遍面臨不易找到處理生雞糞的場地，農委會在這方面願意補助農民做初級處理設施。

立委謝衣鳳建議，或許可以考慮「大帶小」，在面積較大的大型養雞場設置聯合處理中心，其它小場的生雞糞運到處理中心，可減少到處設生物處理機，降低農民投資生產成本。

不過隨行的農委會人員表示，生雞糞恐怕不適合跨場運送處理，產生傳染禽流感的疑慮。農委會畜產處處長張經緯也說，可以鼓勵雞農利用畜牧場空地設置生物處理機乾燥生雞糞，政府補助經費，也補助農民以每公斤2元購買再製有機雞糞，提高使用意願。

謝衣鳳詢問隨行立委高虹安、蔡壁如的助理，及農委會、環保署等各單位意見，達成決議，由農委會協調各單位找養雞場以外的聯合處理中心場址，政府補助經費，協助中小型養雞場處理生雞糞，此外，縣政府研議鬆綁容積許可，讓農民在畜牧場剩餘的20%空地可以興建生物處理機，乾燥生雞糞之後交給業者回收製成有機雞肥。