快訊

被爆情斷劉又年秘婚又離婚 許瑋甯現身認「分了」

涉殺害阿嬤為奪產 檢警疑嫌與女友14年前失蹤案有關

聽新聞
test
0:00 / 0:00

彰化每年40萬噸雞屎問題 中央部會今下鄉找解方

聯合報 / 記者簡慧珍／彰化即時報導
彰化縣是全國最大養雞縣，年產1億8000多噸生雞糞，立法院經濟委員會到芳苑鄉考察處理生雞糞的現況和難題。記者簡慧珍／攝影
彰化縣是全國最大養雞縣，年產1億8000多噸生雞糞，立法院經濟委員會到芳苑鄉考察處理生雞糞的現況和難題。記者簡慧珍／攝影

彰化縣養雞規模全國最大，經常發生民眾抗議新設養雞場，立法院經濟委員會今天考察彰化地區農業循環經濟等事項，養雞農民陳情生雞糞處理的現況和困難，委員會當場決議由農委會、縣政府協助找地設置生物處理機，媒合農場聯合處理生雞糞，縣政府另研議放寬建蔽率，讓農民可以獨立設置生物處理生雞糞。

彰化縣現有2200多場蛋雞場和肉雞場，飼養約2300萬隻雞，每年產出約50萬噸生雞糞，縣內堆肥場每年最多處理8萬噸，剩餘的42萬噸長久以來是農民各憑本事處理。近年環保意識升高，養雞場就地曝曬生雞糞發出臭味，引起周邊居民反感，導致近年新設養雞場都被強烈抗爭，已經存在的養雞場有危機意識，向政府、民代陳情。

立法院經濟委員會今天考察彰化地區農業循環經濟、民生水情等事項，芳苑鄉蛋雞場許姓農民反映，縣政府規定不能陽光曝曬，養雞場放在場內風乾，他在生雞糞摻拌益菌等物質，大幅降低臭味，幾乎沒蒼蠅，可是生雞糞曬乾後需要後製及行銷再利用的管道，希望立法委員謝衣鳳和政府相關單位協助。

農委會副主委黃金城說，如果生雞糞沒經過初級處理，沒至少2至3天處理一次，每天層層堆放和不停發酵，一定會產生臭味，若農民沒減少生雞糞一定比例的含水量，將沒業者願意回收再處理，可是農民現階段普遍面臨不易找到處理生雞糞的場地，農委會在這方面願意補助農民做初級處理設施。

立委謝衣鳳建議，或許可以考慮「大帶小」，在面積較大的大型養雞場設置聯合處理中心，其它小場的生雞糞運到處理中心，可減少到處設生物處理機，降低農民投資生產成本。

不過隨行的農委會人員表示，生雞糞恐怕不適合跨場運送處理，產生傳染禽流感的疑慮。農委會畜產處處長張經緯也說，可以鼓勵雞農利用畜牧場空地設置生物處理機乾燥生雞糞，政府補助經費，也補助農民以每公斤2元購買再製有機雞糞，提高使用意願。

謝衣鳳詢問隨行立委高虹安、蔡壁如的助理，及農委會、環保署等各單位意見，達成決議，由農委會協調各單位找養雞場以外的聯合處理中心場址，政府補助經費，協助中小型養雞場處理生雞糞，此外，縣政府研議鬆綁容積許可，讓農民在畜牧場剩餘的20%空地可以興建生物處理機，乾燥生雞糞之後交給業者回收製成有機雞肥。

農民 農委會

延伸閱讀

縣長打疫苗了沒？王惠美直白說出還沒打的原因

歐盟碳關稅2023年上路 衝擊四大產業

立院初審新設數位發展部 掌數位經濟輔導10事項

二林轉運站敗部復活 溪湖加碼爭取廣停一建立體停車場

相關新聞

台中港再來一家電廠？ 龍井里長：嚇死了

台中火力發電廠爭議未解，又傳出有民營公司要在台中港工業專業區二設立一座天然氣發電廠，可供電50萬千瓦，本月14日將辦說明...

台中逾30年老房40萬戶 補助卻有剩

台中市逾30年的「老房」有近40萬戶，中央與地方公布「危老條例」加速去化危老民宅，但中市多年來申請僅約1千件；中市都發局...

移民署攜手7大學　免費培育新住民、新二代成文化人才

為鼓勵新住民及其子女參與公共事務，移民署今年首度配合靜宜大學等7所大學育成中心，將在6至9月舉辦8場培訓課程，免費招收新...

員林市公所破除鬼屋傳說　將變更地目打造長照社福園區

被傳為全台十大鬼屋的彰化縣立員林醫院，縣政府和員林市公所合力拆除，將改建為衛生所暨長照社福大樓，這兩天架設施工圍籬，民眾...

畫不好是創意！高齡者樂當「大畫家」 彩繪熟齡活力

台灣邁入老年社會，台中市社會局推出「大人讀冊吧」計畫，鼓勵民間規劃銀髮族學習課程。台中市圓心元協會推出「樂活銀向讀冊趣」...

防石虎及水鹿遭路殺 彰化東外環設保護動物標識

八卦山脈不僅有保育類的石虎族群，近年來更陸續出現水鹿族群，繼彰化縣政府在縣道139線設置「野鹿出沒，小心慢行」警告標識後...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。