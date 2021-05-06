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氣候異常巨峰葡萄減產2成 中市這3區每公頃補助9萬元
台中市新社、石岡及外埔區巨峰葡萄，因今年氣候異常，導致授粉不良、結果率偏低，初估減產2成。農委會昨日將3區列為農業天然災害現金救助地區，今日起開放受災損失率達20％以上農友申請每公頃9萬元救助金。
農業局表示，台中市巨峰葡萄栽種面積約451公頃，主要集中在新社區，今年受3月鋒面低溫影響，造成受精不良，陸續發生落花及單為結果等遲發性天然災害，減產約2成。
台中市府、農委會台中區農業改良場與農糧署中區分署台中辦事處現勘後，確認損害率達天然災害救助標準，農委會昨日公告中市新社、石岡及外埔區為巨峰葡萄3月鋒面（遲發性）農業天然災害現金救助地區。
農業局指出，新社、石岡及外埔區受災損失率達20％以上農友，今日起至5月17日攜帶國民身分證、存款簿及土地登記謄本，向受災地區公所申請每公頃9萬元救助金；非土地所有權人者，應再檢附委託經營契約書或租賃契約書或土地使用同意書。市府也依「台中市農業災害復建補助作業要點」加碼補助生產資材每公頃1萬元，協助農民順利復耕。
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