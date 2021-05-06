清水警分局4位所長佈達 期勉做好治安交通和為民服務
台中市清水警分局今天舉行大秀、清水、大楊及高美派出所新任所長佈達，清水分局長張啟祥期勉新所長，持續做好治安、交通和為民服務。
清水分局清水、大秀、大楊及高美派出所，今天上午和下午分別在這4所駐地舉行新任所長佈達儀式，其中清水所及大秀所為清水分局新任所長，分局長張啟祥主持，台中市議員王立任及清水分局志工中隊長張東玄等人到場，立法院副院長蔡其昌服務處及台中市議長張清照、議員楊典忠、陳廷秀服務處主任代表也到場。
清水分局新任所長中，除了大楊所長李財安及高美所長林士欽因任期屆滿互為調任外，此次異動新任大秀派出所長何易軒，今年27歲，是大秀所歷任所長最年輕一位，他原為和平分局和平派出所長，在和平所期間各項成績優異，也曾於台中市交通警察大隊任職執法組巡官及分隊長經歷，畢業於警大交通系，有交通專長，他希望發揮所長，以貫徹「治安優先、交通為重、服務第一」為工作目標，共營安居樂業願景。
清水所警務員所長洪志仁原為第五分局東山派出所長，有豐富的基層經驗，這次調派清水派出所擔任所長職務，他長期許自己能儘快了解轄區狀況，帶領同仁用心在治安和交通維護工作上，也要視民如親，做好為民服務的工作。。
清水分局長張啟祥期勉新任清水及大秀派出所所長能藉由豐富的學、資歷等經驗發揮所長，帶領同仁齊心合力為轄內鄉親服務，竭盡己力 ，強化地區治安、交通外，為民服務等工作之推動，不負長官期許及民眾所託。
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