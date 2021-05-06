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南投竹山營造經典小鎮 秘密武器是紫南宮錢母

聯合報 / 記者江良誠／南投即時報導
竹山鎮公所配合交通部觀光局百大經典小鎮，推出加碼活動，遊客到竹山景點集章，便有機會拿到紫南宮錢母。圖／竹山鎮公所提供
竹山鎮公所配合交通部觀光局百大經典小鎮，推出加碼活動，遊客到竹山景點集章，便有機會拿到紫南宮錢母。圖／竹山鎮公所提供

為了讓更多人看見竹山，南投縣竹山鎮公所推出「2021竹山經典小鎮集章加碼活動」，從即日起到11月5日止，只要來竹山鎮內13處景點集章上傳公所APP後，就有機會拿紫南宮錢母，還有獎金共5萬元的商品卡等，要讓更多人認識竹山之美。

竹山鎮長鎮長陳東睦說，觀光局為帶動小鎮漫遊熱潮，推動百大經典小鎮，竹山鎮舊名林圯埔，地處濁水溪南岸，在清代就有「前山第一城」之稱，最適合旅人深入小鎮，深度體驗竹山文化生活。

為了讓竹山走上國際，這次經典小鎮集章活動，共有13個景點可以蒐集，包含紫南宮、杉林溪森林生態渡假園區、竹山菸葉館、遊客中心、竹山公園、下坪熱帶植物園、竹山文化園區、車籠埔斷層保存園區、遊山茶訪、采棉居寢室文化館、光遠燈籠、藏傘閣休閒文化園區、以及竹青庭人文空間，任何一個點都可以集點拿獎品。

店家也一起動起來，除了參加景點集章外，店家也紛紛推出優惠小活動，只要到店家出示集點相關證明，最高享有買1千元送價值500元商品大優惠。

陳東睦說，拿好康步驟1、掃描觀光局玩遍百大經典小鎮集章版上QR，開始集點並拍照。2.搜尋竹山鎮公所APP下載並完成註冊。3.掃描「竹山經典小鎮集章」版上GOOGLE表單QR填寫資料，上傳照片。全部完成後就可以得到每月集章抽獎的資格。

鎮公所每個月15日公布中獎名單，獎品有紫南宮牛年錢母套幣、金銀幣、特色頸枕、竹山文化園區入場券、杉林溪森林生態渡假園區入場券等等；活動期間集「竹山鎮」戳章達20次以上，可參加第二階段抽獎，將於11月進行抽獎，預計抽出1萬元商品卡1名、5千元兩名、3千元10名共13名、杉林溪大飯店住宿券等，集越多中獎機率越高。

竹山鎮長陳東睦歡迎遊客到竹山體驗小鎮風情，還可拿紫南宮錢母等大獎。圖／竹山鎮公所提供
竹山鎮長陳東睦歡迎遊客到竹山體驗小鎮風情，還可拿紫南宮錢母等大獎。圖／竹山鎮公所提供
竹山鎮長陳東睦歡迎遊客到竹山體驗小鎮風情，還可拿紫南宮錢母等大獎。圖／竹山鎮公所提供
竹山鎮長陳東睦歡迎遊客到竹山體驗小鎮風情，還可拿紫南宮錢母等大獎。圖／竹山鎮公所提供
竹山鎮長陳東睦歡迎遊客到竹山體驗小鎮風情，還可拿紫南宮錢母等大獎。圖／竹山鎮公所提供
竹山鎮長陳東睦歡迎遊客到竹山體驗小鎮風情，還可拿紫南宮錢母等大獎。圖／竹山鎮公所提供

紫南宮 觀光局

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