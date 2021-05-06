方馨為公益咖啡店站台 婆婆媽媽搶跟「方店長」點咖啡

女力報到！共好咖啡風光開幕。藝人方馨今天化身形象大使到台中公益咖啡店站台，並化身一日店長，吸引不少粉絲前往捧場。

十方社會福利基金會開設的「共好咖啡」位於台中市育賢社會住宅一樓，是專門為心智障礙青年開設的咖啡廳，營業面積約25坪，最多可以容納30人。

十方啟能主任游月菊表示，共好咖啡走溫馨路線，店內除了供應咖啡、蔬果汁以及各種輕食、點心外，也販售中心學員自制的手工餅乾、麵包、香皂和天然清潔劑等商品。「共好咖啡」位於太平74號道路高架旁，地里位置比較偏，很難吸引過路客上門，極需曝光的機會。

藝人方馨今天個大早，專程到台中，擔任一日店長，希望為共好咖啡拉抬聲勢。她從本土劇走紅，最近成功跨足偶像劇女力報到，並憑藉和劉書宏浪漫姐弟戀，圈粉無數的方馨，果然展現超人氣，她的親和力，不只婆婆媽媽搶著和她拍照，很多年輕人也搶著跟「方店長」點咖啡。

演什麼像什麼的方馨，店長工作一點難不倒她，也完全沒有大牌藝人架子，甚至主動幫客人加水，贏得漂亮好店長的雙重肯定。