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台中潭子67座特高壓電桿有礙觀瞻 可望今年底前地下化

聯合報 / 記者余采瀅／台中即時報導
台中市潭子區頭家地區中山路沿線69仟伏特高壓電桿林立，影響周遭環境景觀。圖／楊瓊瓔服務處提供
台中市潭子區頭家地區中山路沿線69仟伏特高壓電桿林立，影響周遭環境景觀。圖／楊瓊瓔服務處提供

台中市潭子區頭家地區中山路沿線69仟伏特高壓電桿林立，影響周遭環境景觀，立委楊瓊瓔與市議員賴朝國今日邀集台電台中供電區營運處、台鐵局到場會勘，期盼將特高壓電桿及導線地下化。台電允諾努力在今年底前，將附近共67座特高壓電桿拆除，經費預估近2.45億元，屆時還給潭子市民一個美麗的天際線。

立委楊瓊瓔表示，潭子區中山路69仟伏霧峰至潭子線特高壓電桿線路建於1974年，供應潭子地區周邊用電，特高壓電桿共67座，但特高壓電桿電線不只有礙觀瞻，也存在安全問題，建議配合潭子區鐵路高架橋下空間規劃工程施作，將特高壓電桿及導線地下化。

潭子頭家東里長劉進福強調，特高壓電桿電線不僅是都市景觀的毒瘤，更阻礙周邊土地規畫，是地方長期以來的「痛和刺」，電桿下地後能讓都市景觀「重新開始」，更能帶動地方發展。

賴朝國指出，困擾潭子中山路頭家地區沿線居民快50年的特高壓電桿線路，不僅影響大眾安全，土地利用價值降低，同時妨礙都市發展，住在特高壓電桿線路底下，有時風雨大都會聽到啪滋作響的靜電聲，讓人心驚膽跳，希望台電公司能早日將特高壓電桿線路地下化，繁榮地方、造福市民。

台電台中供電區營運處副處長梁明福說，台電公司將全力配合潭子區鐵路高架橋下空間規劃工程，工程新設地下化電纜長度2600公尺，總經費預估2.45億元，預計今年12月底前拆除67座69仟伏特高壓電桿，並將2600公尺架空導線地下化。

台中市潭子區頭家地區中山路沿線69仟伏特高壓電桿林立，影響周遭環境景觀，立委楊瓊瓔與市議員賴朝國今日到場會勘，盼將特高壓電桿及導線地下化。圖／楊瓊瓔服務處提供
台中市潭子區頭家地區中山路沿線69仟伏特高壓電桿林立，影響周遭環境景觀，立委楊瓊瓔與市議員賴朝國今日到場會勘，盼將特高壓電桿及導線地下化。圖／楊瓊瓔服務處提供

台電 楊瓊瓔 高架橋

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