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女學生校門前遭公車輾斃 嘉陽高中將設人行通道

中央社 / 台中6日電

嘉陽高中16歲張姓女學生日前在校門前遭公車輾過不治。校方今天表示，將設置中航路人行天橋或地下通道，並設置測速照相、分隔警示桿，迫使車輛減速通行，維護學生行的安全。

16歲張姓女高中生上月在校門前遭公車輾過送醫不治，肇事司機被依過失致死送辦。校方向市府各單位爭取，維護學生行的安全，日前市警局交通大隊等相關單位，前往校門口前會勘。

嘉陽高中校長賴昭呈表示，會勘結果，市府研議將設置跨越中航路人行天橋或地下通道，下坡路段設置測速照相以及分隔警示桿，迫使車輛減速，重新檢討公車站牌設置點，清水警分局在近2個月內，加強取締超速違規車輛。

嘉陽高中日前也前往張女家中致意，並頒予榮譽畢業證書、成績優異獎狀及慰問金，告慰她在天之靈。

公車 測速

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