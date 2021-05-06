蔡其昌爭取中央4億經費 分3年助台中市下水道改善工程

立法院副院長蔡其昌爭取內政部營建署4億前瞻計畫經費，分3挹注全台中市下水道改善工程；台中外埔區的六分里因雨水下水道系統不完備，每逢大雨來，排水系統常因宣洩不及而回堵，附近巷道淹水，蔡其昌今天和營建署等相關單位到場會勘，台中市水利局表示，已爭取到其中1300萬元增建排水箱涵和既有箱涵擴建，預計今年10月動工，明年6月底完工。

今天的會勘有營建署中區分處長沈益生、台中市議員施志昌、台中市政府水利局總工程司連昭榮、外埔區六分里長劉黃碧霞等人到場。

蔡其昌表示，過去他多次透過中央前瞻計畫的經費，改善台中各地區的基礎建設，這次成功爭取中央4億元預算，分3年挹注到台中市各區改善工程，面對極端氣候，要超前部屬，雖然現在面臨旱情嚴峻挑戰，但也要提早做好汛期來臨時的準備。

蔡其昌說，後續的下水道改善工程將由台中市政府提報改善計畫送中央營建署審查；而外埔六分里的淹水問題，因為中央路段地勢較高，導致六分里的巷弄遇到雨天就會有淹水問題，這次的建設經費占4億預算中的1300萬，將六分里的雨水下水道建設完善，讓民眾在雨天時，不會因為淹水問題影響日常生活，生命財產也可以受到保障。

施志昌表示，這次招集營建署跟水利局到外埔六分里，中央跟地方合作改善這個地區雨水下水道系統的問題，雨水下水道系統在市區很普遍，但是在大甲、大安、外埔這些發展較早的地區，許多基礎建設都尚未完善，對居民生活造成許多不便，這次感謝副院長蔡其昌在中央爭取前瞻1300萬，為外埔六分里的居民改善生活環境。

六分里長劉黃碧霞表示，很感謝蔡其昌副院長再次來到六分里做勘查，以前社區只要下雨就一定會淹水，過去已有施做過排水系統，淹水狀況已經改善許多，這次要新建以及拓寬雨水下水道系統，是因為部分地區仍然有淹水情形，希望這次改善能夠解決六分里長久以來的淹水問題。