快訊

涉殺害阿嬤為奪產 檢警疑嫌與女友14年前失蹤案有關

街訪全職媽媽有多慘？連去超商喝個飲料都覺得開心

聽新聞
test
0:00 / 0:00

蔡其昌爭取中央4億經費 分3年助台中市下水道改善工程

聯合報 / 記者游振昇／台中即時報導
立法院副院長蔡其昌等人今天和相關單位，會勘台中市外埔區排水改善計畫。記者游振昇／攝影
立法院副院長蔡其昌等人今天和相關單位，會勘台中市外埔區排水改善計畫。記者游振昇／攝影

立法院副院長蔡其昌爭取內政部營建署4億前瞻計畫經費，分3挹注全台中市下水道改善工程；台中外埔區的六分里因雨水下水道系統不完備，每逢大雨來，排水系統常因宣洩不及而回堵，附近巷道淹水，蔡其昌今天和營建署等相關單位到場會勘，台中市水利局表示，已爭取到其中1300萬元增建排水箱涵和既有箱涵擴建，預計今年10月動工，明年6月底完工。

今天的會勘有營建署中區分處長沈益生、台中市議員施志昌、台中市政府水利局總工程司連昭榮、外埔區六分里長劉黃碧霞等人到場。

蔡其昌表示，過去他多次透過中央前瞻計畫的經費，改善台中各地區的基礎建設，這次成功爭取中央4億元預算，分3年挹注到台中市各區改善工程，面對極端氣候，要超前部屬，雖然現在面臨旱情嚴峻挑戰，但也要提早做好汛期來臨時的準備。

蔡其昌說，後續的下水道改善工程將由台中市政府提報改善計畫送中央營建署審查；而外埔六分里的淹水問題，因為中央路段地勢較高，導致六分里的巷弄遇到雨天就會有淹水問題，這次的建設經費占4億預算中的1300萬，將六分里的雨水下水道建設完善，讓民眾在雨天時，不會因為淹水問題影響日常生活，生命財產也可以受到保障。

施志昌表示，這次招集營建署跟水利局到外埔六分里，中央跟地方合作改善這個地區雨水下水道系統的問題，雨水下水道系統在市區很普遍，但是在大甲、大安、外埔這些發展較早的地區，許多基礎建設都尚未完善，對居民生活造成許多不便，這次感謝副院長蔡其昌在中央爭取前瞻1300萬，為外埔六分里的居民改善生活環境。

六分里長劉黃碧霞表示，很感謝蔡其昌副院長再次來到六分里做勘查，以前社區只要下雨就一定會淹水，過去已有施做過排水系統，淹水狀況已經改善許多，這次要新建以及拓寬雨水下水道系統，是因為部分地區仍然有淹水情形，希望這次改善能夠解決六分里長久以來的淹水問題。

台中市水利局總工程司連昭榮表示，此次六分里排水系統建設工程總預算1300萬，營建署全額補助，將改建六分路及中山路、既有排水箱涵擴建、既有排水管涵通水斷面不足也改建箱涵，也新建排水箱涵；含規劃設計及施工，預計111年6月底完工。

立法院副院長蔡其昌（右）今天和相關單位，會勘台中市外埔區排水改善計畫。記者游振昇／攝影
立法院副院長蔡其昌（右）今天和相關單位，會勘台中市外埔區排水改善計畫。記者游振昇／攝影

淹水 台中市 蔡其昌

延伸閱讀

台中龍峰國小百年校慶 市長、立委爭送「大禮」

中火蓋2燃氣機組 蔡其昌籲盧秀燕「不要卡關」

中職／回收62顆問題球 全壘打減產全因羊毛

中職／復刻龍象大戰還缺小喇叭 聯盟將請示指揮中心

相關新聞

台中港再來一家電廠？ 龍井里長：嚇死了

台中火力發電廠爭議未解，又傳出有民營公司要在台中港工業專業區二設立一座天然氣發電廠，可供電50萬千瓦，本月14日將辦說明...

台中逾30年老房40萬戶 補助卻有剩

台中市逾30年的「老房」有近40萬戶，中央與地方公布「危老條例」加速去化危老民宅，但中市多年來申請僅約1千件；中市都發局...

移民署攜手7大學　免費培育新住民、新二代成文化人才

為鼓勵新住民及其子女參與公共事務，移民署今年首度配合靜宜大學等7所大學育成中心，將在6至9月舉辦8場培訓課程，免費招收新...

員林市公所破除鬼屋傳說　將變更地目打造長照社福園區

被傳為全台十大鬼屋的彰化縣立員林醫院，縣政府和員林市公所合力拆除，將改建為衛生所暨長照社福大樓，這兩天架設施工圍籬，民眾...

畫不好是創意！高齡者樂當「大畫家」 彩繪熟齡活力

台灣邁入老年社會，台中市社會局推出「大人讀冊吧」計畫，鼓勵民間規劃銀髮族學習課程。台中市圓心元協會推出「樂活銀向讀冊趣」...

防石虎及水鹿遭路殺 彰化東外環設保護動物標識

八卦山脈不僅有保育類的石虎族群，近年來更陸續出現水鹿族群，繼彰化縣政府在縣道139線設置「野鹿出沒，小心慢行」警告標識後...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。