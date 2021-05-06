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識別孕媽咪！台中捷運5000張「好孕貼紙」供索取

聯合報 / 記者喻文玟／台中即時報導
台中捷運公司要提供孕婦旅客更優質的捷運搭乘環境，5月7日起試辦推出5000張「好孕貼紙」，有需求的旅客可至捷運綠線全線18個車站詢問處索取。圖／中捷公司提供
台中捷運公司要提供孕婦旅客更優質的捷運搭乘環境，5月7日起試辦推出5000張「好孕貼紙」，有需求的旅客可至捷運綠線全線18個車站詢問處索取。圖／中捷公司提供

您讓座，我好孕！台中捷運公司要提供孕婦旅客更優質的捷運搭乘環境，5月7日起試辦推出5000張「好孕貼紙」，有需求的旅客可至捷運綠線全線18個車站詢問處索取，孕媽咪可將貼紙張貼於隨身包或衣物等明顯識別處，提醒旅客主動讓座。

中捷指出，有些婦女剛懷孕時，還看不出懷有身孕，不好意思去座博愛座，或在尖峰時段找不到座位，明天起捷運綠線全線18個車站皆配置「您讓座、我好孕」好孕貼紙，總計5000張，明日起有需求的孕媽咪可至車站詢問處索取，家人或朋友也可代為索取，「好孕貼紙」使用方式相當簡單，孕媽咪只要將貼紙張貼於隨身包或胸前、上手臂衣物等明顯識別處，可提醒旅客主動禮讓孕媽咪。試辦期間將匯集各界意見，作為後續辦理參考。

未來，中捷18個車站會持續利用電視、跑馬燈及廣播等方式，加強宣導優先禮讓孕婦旅客候車，車站人員值勤時若遇孕婦旅客也會主動關懷提供協助。

台中市衛生局也非常關心孕媽咪的乘車友善環境，特別提供精心設計的好孕貼紙擺放盒，擺放盒上有1925安心專線及育兒小幫手QRcode，供孕婦旅客獲得更全面的婦幼資訊。

中捷公司期待與衛生局更深入合作，如聯名設計好孕胸章或吊飾、媽媽手冊與捷運地圖資訊結合、捷運車站哺集乳室張貼婦幼資訊海報、車站DM架提供婦幼資訊文宣等，共同打造孕媽咪友善環境。

台中捷運 孕婦

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