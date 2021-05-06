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旱象難解！南投埔里擴大自來水減供 6月恐要限水

聯合報 / 記者賴香珊／南投即時報導
旱象難解，南投縣埔里鎮自來水明起擴大輪流減壓供水，旱象若持續未解，6月份恐面臨分區限水。圖／本報資料照
旱象難解，南投縣埔里鎮自來水明起擴大輪流減壓供水，旱象若持續未解，6月份恐面臨分區限水。圖／本報資料照

國內水情嚴峻，南投縣埔里鎮自來水公司3月中旬啟動部分地區時段減壓供水，設法節流因應，但目前每天供水量仍短少約2000噸，埔里鎮明天起再針對部分供水量不足地區擴大實施減壓供水，旱象若持續未解，6月份恐面臨分區限水

埔里因盆地地形、溪流環繞，自來水供應未仰賴霧社、日月潭2水庫，以鑿井汲取地下水支應，但今年久旱不雨導致地下水位下降，民眾用水卻未減少，自來水供應捉襟見肘，為節流，部分地區3月中旬實施全天候減壓、全區夜間輪流減壓。

台水公司第四區處埔里營運所統計，今年3月全鎮日平均出水量約3萬噸，平日用水量約2萬8000噸，假日則達平均上限3萬噸，供需已無盈累，因此實施減壓供水因應；未料，水情持續低迷，目前每日平均供水量降至約2萬5000噸，平日用水量卻約2萬7000噸，每天短少2000噸，假日用水短少情形更是嚴重。

經水情評估並考量後續用水供需，明起實施二次減壓供水，針對鎮內第1、第2、第3、籃城及第5淨水場供水區啟動輪流減壓供水，每個淨水場減供範圍分A、B兩區，A區上午10時減壓供水至翌日上午10時，再輪B區減壓供水24小時。

台水第四區處埔里營運所表示，受輪流減供影響用水區域涵蓋枇杷、南村、溪南、北門、北梅、北安、泰安、愛蘭、鐵山、大湳、牛眠、籃城等里部分地區，地勢較高及管線末端用戶影響恐更劇，呼籲用戶可預先儲水，減供期間關閉抽水馬達。

而現階段埔里全鎮實施夜間減壓供水措施，白天則採輪流減供，也就是部分地區的水量變小，但不限水，民眾每天仍有水可用；但後續再不下雨，旱象若持續未解，每日供水量跌破需水量的8成，6月份恐將啟動分區限水措施。

南投縣埔里鎮籃城淨水廠輪流減壓供水範圍。圖／台水公司埔里所提供
南投縣埔里鎮籃城淨水廠輪流減壓供水範圍。圖／台水公司埔里所提供
南投縣埔里鎮第一淨水廠輪流減壓供水範圍。圖／台水公司埔里所提供
南投縣埔里鎮第一淨水廠輪流減壓供水範圍。圖／台水公司埔里所提供
旱象難解，南投縣埔里鎮自來水明起擴大輪流減壓供水，雖不限水仍籲民眾預先儲水準備。圖／本報資料照
旱象難解，南投縣埔里鎮自來水明起擴大輪流減壓供水，雖不限水仍籲民眾預先儲水準備。圖／本報資料照
南投縣埔里鎮第五淨水廠輪流減壓供水範圍。圖／台水公司埔里所提供
南投縣埔里鎮第五淨水廠輪流減壓供水範圍。圖／台水公司埔里所提供
南投縣埔里鎮第三淨水廠輪流減壓供水範圍。圖／台水公司埔里所提供
南投縣埔里鎮第三淨水廠輪流減壓供水範圍。圖／台水公司埔里所提供
南投縣埔里鎮第二淨水廠輪流減壓供水範圍。圖／台水公司埔里所提供
南投縣埔里鎮第二淨水廠輪流減壓供水範圍。圖／台水公司埔里所提供
旱象難解，南投縣埔里鎮自來水明起擴大輪流減壓供水，雖不限水仍籲民眾預先儲水準備。圖／本報資料照
旱象難解，南投縣埔里鎮自來水明起擴大輪流減壓供水，雖不限水仍籲民眾預先儲水準備。圖／本報資料照

埔里 限水 旱象

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