旱象難解！南投埔里擴大自來水減供 6月恐要限水

國內水情嚴峻，南投縣埔里鎮自來水公司3月中旬啟動部分地區時段減壓供水，設法節流因應，但目前每天供水量仍短少約2000噸，埔里鎮明天起再針對部分供水量不足地區擴大實施減壓供水，旱象若持續未解，6月份恐面臨分區限水。

埔里因盆地地形、溪流環繞，自來水供應未仰賴霧社、日月潭2水庫，以鑿井汲取地下水支應，但今年久旱不雨導致地下水位下降，民眾用水卻未減少，自來水供應捉襟見肘，為節流，部分地區3月中旬實施全天候減壓、全區夜間輪流減壓。

台水公司第四區處埔里營運所統計，今年3月全鎮日平均出水量約3萬噸，平日用水量約2萬8000噸，假日則達平均上限3萬噸，供需已無盈累，因此實施減壓供水因應；未料，水情持續低迷，目前每日平均供水量降至約2萬5000噸，平日用水量卻約2萬7000噸，每天短少2000噸，假日用水短少情形更是嚴重。

經水情評估並考量後續用水供需，明起實施二次減壓供水，針對鎮內第1、第2、第3、籃城及第5淨水場供水區啟動輪流減壓供水，每個淨水場減供範圍分A、B兩區，A區上午10時減壓供水至翌日上午10時，再輪B區減壓供水24小時。

台水第四區處埔里營運所表示，受輪流減供影響用水區域涵蓋枇杷、南村、溪南、北門、北梅、北安、泰安、愛蘭、鐵山、大湳、牛眠、籃城等里部分地區，地勢較高及管線末端用戶影響恐更劇，呼籲用戶可預先儲水，減供期間關閉抽水馬達。