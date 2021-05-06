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影／缺水果實長不大提前採收 中市茂谷柑外銷量少一半

聯合報 / 記者余采瀅／台中即時報導
東勢區農會及台灣省青果運銷合作社台中分社今日在台灣省青果運銷合作社台中分社豐原包裝場舉辦「台中優質茂谷柑外銷」封櫃典禮，陸續將500公噸的茂谷柑封櫃啟航外銷至中國大陸。記者余采瀅／攝影
東勢區農會及台灣省青果運銷合作社台中分社今日在台灣省青果運銷合作社台中分社豐原包裝場舉辦「台中優質茂谷柑外銷」封櫃典禮，陸續將500公噸的茂谷柑封櫃啟航外銷至中國大陸。記者余采瀅／攝影

台中市的茂谷柑為全台最大產區，栽種面積約552公頃，總產量11200公噸，產值可達3億元。不過今年受乾旱影響，缺水果實無法成長，果農提前採收，導致農曆年前已銷售約3成，因此今年外銷量較往年減少一半。

台中市農業局表示，中市柑橘品質優良，以椪柑與茂谷柑為柑橘類外銷大宗，椪柑產季於每年10月至12月，種植面積約1375公頃，總產量約24292公噸，產值可達7億元，為全台第二大產區；茂谷柑產季於每年12月至隔年2月，種植面積約552公頃，其中東勢區明正里產量達9成，果農將茂谷柑採收後進行低溫儲藏，可延長供應至6月。

東勢區農會及台灣省青果運銷合作社台中分社今日在台灣省青果運銷合作社台中分社豐原包裝場舉辦「台中優質茂谷柑外銷」封櫃典禮，陸續將500公噸的茂谷柑封櫃啟航外銷至中國大陸。

農業局指出，市府積極輔導中市柑橘國內外銷售，在內銷市場，於台北微風廣場、全聯、好市多等通路皆可購買到台中好橘。外銷部分，椪柑自去年12月起已外銷965公噸至新加坡、馬來西亞、加拿大、日本及汶萊等國，金額超過6800萬元；茂谷柑今年共外銷529.4公噸至中國大陸、馬來西亞、香港、汶萊等國家，金額逾4700萬元，達到調節市場供需，穩定果品價格，增加果農收益。

農業局長蔡精強表示，今年受乾旱影響，茂谷柑因缺水無法成長，果實也較小，果農只好提前採收，過年前已銷售3成，供不應求，因此使今年的外銷量減少，往年約外銷1000公噸，今年僅剩500公噸，收購不如預期。

台東縣果菜生產合作社理事主席沈百合表示，台中茂谷柑在口感、風味上都是最好的，每年她都會將台中茂谷柑外銷到國際，今年已第12年。茂谷柑在1、2月剛採收時，酸度約1度，經攝氏3至5度冷藏2個月後，酸度降至0.5至0.7度，當果品甜度12度、酸度0.7度時，是糖酸比口感最佳的黃金比例，香氣馥郁，吃起來風味更棒，將果品冷藏2個月，產銷期拉長，也趕上大陸5月柑橘產季空窗期，又逢五一長假的消費旺季，有利外銷，也平穩內銷價格。

今年受乾旱影響，茂谷柑因缺水無法成長，果農提前採收，導致農曆年前已銷售約3成，今年外銷量較往年減少一半。記者余采瀅／攝影
今年受乾旱影響，茂谷柑因缺水無法成長，果農提前採收，導致農曆年前已銷售約3成，今年外銷量較往年減少一半。記者余采瀅／攝影
台中市茂谷柑今年共外銷529.4公噸至中國大陸、馬來西亞、香港、汶萊等國家，金額逾4700萬元。記者余采瀅／攝影
台中市茂谷柑今年共外銷529.4公噸至中國大陸、馬來西亞、香港、汶萊等國家，金額逾4700萬元。記者余采瀅／攝影

馬來西亞 椪柑

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