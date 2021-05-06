南投環保局監控日月潭放流水 空拍旱象讓稽查員震撼

日月潭因乾旱缺水，水位大幅下降，蓄水量僅剩31％，潭區周邊旅館、商店遍佈，為了維護民生用水安全，南投縣環保局也密集監測列管的15家業者進行放流水採樣和空拍日月潭岸邊，檢測分析結果，放流水水質濃度符合標準，但空拍看到伊達邵碼頭浮排擱淺、涵碧半島出現大草原，也讓稽查人員相當震撼。

日月潭兼具觀光、發電、民生用水和灌溉等功能，最近水位大幅下降13公尺，民眾也擔心蓄水量大幅下降，日月潭水質可能受到影響，甚至影響9月日月潭萬人泳渡是否能舉行。

南投縣環保局水質保護科長柯昱濠說，因極端氣候因素，去年梅雨減少、沒有颱風，今年又無降雨引發多處缺水限水，為維護民生用水安全，環保局加強派員針對日月潭周邊全部列管事業及汙水下水道系統共15家，進行放流水採樣作業，同時配合空拍紀錄日月潭環狀岸邊。

目前檢測分析結果，包括大腸桿菌和卡爾森優氧指標等皆符合放流水標準。將持續不定期稽查，以維護日月潭水環境。空拍監測過程中，日月潭潭底出現草原、伊達邵碼頭浮排成排擱淺等景觀，讓稽查人員印象深刻。