影／綠營批盧卡燃氣471天 中市府：要求符合世界趨勢

總統蔡英文最近的一則臉書上的減煤圖卡與聲明指出，在她任內，讓中火大幅減煤。台灣環境公義協會、中台灣教授協會與台中市民進黨團市議員今天召開記者會表示，若非前市長林佳龍制訂台中管制生煤自治條例盧秀燕也沒有政績，對藍營「搶功」減煤不以為然。民進黨議員張耀中、黃守達、周永鴻等人則呼籲，盧市府不要再卡燃氣機組，目前已卡471天，燃氣早一天上線，市民少一天空汙。

台中市環保局表示，生煤管制自治條例在前市長林佳龍任內通過，市長盧秀燕上任繼續落實減煤目標，並沒有錯，「法令有分藍綠嗎？」確實質行才能達到目前的減煤成果，並且大幅改善空汙。

針對綠營猛批「中市府卡燃氣」，台中市環保局表示，由中火燃氣機組環評資料顯示，台電預估2025年2部燃氣機組上線後、4部燃煤機組轉備用，燃煤機組用煤量每年最多可達1260萬噸、常態情境每年1185萬噸，常態情境也僅比去年用煤量1229萬噸減44萬公噸。

環保局表示，從數據再三證實，中火保留4部燃煤機組備用，僅是為了增加調度、好讓中火可將每年最多1260萬噸的生煤量燒好燒滿，並未因為燃氣機組上線後，生煤用量因此更少，市府不反對興建天然氣機組，但相對應燃煤機組必須退場。

台中市民進黨議員張耀中表示，市府用都審卡關天燃氣機組至少違反2個行政法的原則，禁止恣意原則和權力濫用原則，這是行政訴訟法第四條第二款規定，以此卡台電燃氣機組環評，是不智之舉；議員黃守達、周永鴻也表示，「增氣減煤」才能減少空汙，盧市府已卡燃氣471天，多卡一天，市民多承受一天空汙。

台中市府重申，國際間已有130個國家宣示或規劃2050達到淨零碳排，並提前關閉及拆除燃煤電廠，中市府的要求符合世界趨勢，訴求「拆4部燃煤機組、換2部燃氣機組」，期盼中央藉此加速能源轉型、展現朝淨零轉型的決心。

台中市都發局再次強調，台電去年提出燃氣機組報告書尚缺設施設置前後汙染等相關數據，市府依規請台電補正後，目前已針對環保設施及資源再利用配置計畫進行檢核，待內容無誤後將提送都審港埠專案小組審議。