彰縣消防局12導程心電圖傳輸研究 登「復甦」國際期刊

line不只能聊天、照片，還能救命！彰化縣消防局救護車配備12導程心電圖，到院前用line「自創貼圖」先行傳輸到醫院，大大縮短治療時間，平均一年可救回70條人命， 此一由彰化縣消防局與彰化基督教醫院共同研究成果，躍登歐洲知名國際急救權威期刊「復甦」（Resuscitation），執行成果獲國際肯定。

彰化縣消防局在2019年底率全國之先，在42輛救護車上全面配置12導程心電圖機，針對胸痛胸悶、呼吸喘、冒冷汗等疑似急性心肌梗塞的患者，在救護車上立即施作12導程心電圖判讀。

消防局並與彰基聯手組成的研究團隊發現，透過無線心電圖傳輸至LINE群組，並提早示警的「ST波段上升型之心肌梗塞」的病患，其打通阻塞血管所耗費的時間較對照組能大幅縮短約30%，縮短時間可將心臟細胞壞死的範圍縮小並降低死亡率。

另透過全國首創於LINE群組內醫師使用統一格式的「自創貼圖」，達成判讀至回傳訊息，於「1分鐘內」秒回訊息，將心電圖上傳至24小時待命的線上醫師判讀群組，由一群熱血且默默付出的急診/心臟科醫師即時判斷患者是否需施行緊急心導管手術。

消防局指出，一旦線上判讀確認為急性心肌梗塞並需要緊急手術，醫院端透過此群組的早期預警，就會在救護車抵達前，召集心導管團隊並完成手術的準備。至今共成功搶救心肌梗塞病患人數高達118人，而且這些病患接受心導管治療的平均時間只有52分鐘，比衛生福利部建議的90分鐘，足足快了38分鐘，成效亮眼。

彰基急診暨重症醫學部主任林晏任表示，彰化縣是全國第一個達到全縣100%救護車都配備無線傳輸心電圖的縣市。這兩年從無到有，消防人員扎實的訓練，讓操作平均在2分鐘內能完成，讓他覺得既驚訝又感動。國人十大死因之一的心肌梗塞，因院前處置得宜，往前邁進了一大步。「復甦」（Resuscitation)，是歐洲引領急救潮流的權威雜誌，消防局的研究成果創新又能引起興趣，在此刊登相當不容易。