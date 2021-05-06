上合歡山注意了！ 台14線人止關路段今全日交管

南投縣仁愛鄉台14線埔霧公路往返埔里、仁愛的必經要道，而為提升維護該路段通行安全，今將於74.4K人止關路段（大觀橋）辦理橋基深度測量作業，上午9時至下午6時均採單線雙向輪放通車，上山務必配合現場交管人員指揮通行。

台14線埔霧公路是埔里、仁愛兩地往返的重要道路，其仁愛端終點霧社地區更能銜接台14甲線直上清境、合歡山等熱門景點，平時就常見往來車潮，假日車流量更是驚人，為提升其道路安全性，今將針對人止關段辦理橋基深度測量作業。

只不過，近期正值合歡山杜鵑花季，不少民眾利用平日上山遊賞，近期行經台14線埔霧公路車輛更勝淡季平日車流，公路總局第二區養護工程處為此特別提醒用路人，將於今日辦理橋基深度測量作業的管制路段及作業時間。

二工處埔里工務段表示，台14線埔霧公路74.4K人止關路段（大觀橋）辦理橋基深度測量作業，預計將從今上午9時至下午6時，作業期間採單線雙向輪放通車，現場另依實際狀況辦理機動調整，籲請用路人車遵照現場交管人員指揮通行。

此外，合歡山杜鵑花季期間交通車流大，但山區道路狹窄而易壅塞，建議民眾可收聽道路行車廣播、注意路側CMS看板交管資訊，也可上省道即時路況系統，或撥打（04）23715030、0800-231-035查詢最新路況。

仁愛警分局也提醒民眾，合歡山上停車空間有限，花季期間易無停車格，且周邊道路壅塞，建議多利用大眾運輸工具上山；另，近期加強取締該地區路邊違停，甚至派遣拖吊車進駐，必要時可就近拖吊違停車輛，呼籲民眾切勿以身試法。